"Les guetteuses du 7 octobre" : Témoignage des survivantes de Nahal Oz sur France 5 dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 à 21:05 dans "Le monde en face", France 5 diffusera « Les guetteuses du 7 octobre », un document qui retrace les événements liés à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et sur le rôle et le sort des jeunes soldates de surveillance postées dans la base de Nahal Oz.

7 octobre 2023, le Hamas attaque Israël. En quelques heures, il assassine plus de 1 100 personnes et capture près de 250 otages. Une déflagration terrible, dont le Proche-Orient subit encore les conséquences.

Les attaques terroristes et sans précédent du Hamas, le 7 octobre 2023, ont plongé Israël dans une crise inédite et fait basculer le Proche-Orient dans un nouveau chapitre sanglant de son histoire, qui bouscule nos sociétés et la géopolitique mondiale.

Premières à avertir de l’attaque du Hamas, de jeunes soldates de surveillance dans la base de Nahal Oz ont aussi été les premières victimes du massacre perpétré par les terroristes.

France Télévisions continue de participer au devoir d’histoire et de mémoire de cette tragédie en proposant sur sa plateforme france.tv et sur France 5, dans Le monde en face, le film Les guetteuses du 7 octobre. Un récit puissant et inédit réalisé par David Korn-Brzoza, en collaboration avec Michaël Darmon.

Présentation du documentaire

Aux premières loges, un groupe de jeunes soldates : les tatzpitaniyot, « observatrices » en hébreu, qui étaient postées dans la base de Nahal Oz. Ces jeunes femmes ont été les premières à avertir de l’attaque à venir, elles ont été aussi les premières victimes du 7 octobre.

Quinze d’entre elles ont été tuées, sept ont été prises en otage. À l’aide du témoignage des dernières survivantes, des familles et des spécialistes du renseignement israélien, nous allons comprendre comment cette tragédie a pu se produire. Que s'est-il passé ? Leurs avertissements ont-ils été écoutés ? Voici leur histoire...