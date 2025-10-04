recherche
"100 jours avec les gendarmes de Bretagne" dimanche 5 octobre 2025 sur RMC Story

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025 279
"100 jours avec les gendarmes de Bretagne" dimanche 5 octobre 2025 sur RMC Story

Dimanche 5 octobre 2025 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la documentaire "100 jours avec les gendarmes de Bretagne".

La Bretagne, une région peuplée de plus de 3 millions d'habitants où il fait bon vivre. Mais la Bretagne a aussi un côté plus sombre, plus de 100 000 crimes et délits recensés l’année dernière.

Pendant plusieurs semaines, les équipes de cette série documentaire ont suivi les gendarmes de la compagnie de Lorient.

La nuit, les excès en tous genres se multiplient : coup de folie, alcool et drogue à répétition. Face à ces comportements dangereux, les hommes de la Brigade d’Auray interviennent sans relâche.

Vous allez également partager le quotidien du peloton motorisé de Brech, ces anges gardiens de la route confrontés chaque jour aux chauffards qui défient le code de la route.

Enfin, vous découvrirez le PSIG de Lorient, cette unité spécialisée dans les interventions musclées. 19 gendarmes sont sans cesse mobilisés pour gérer des situations dangereuses.

Plongée dans le quotidien mouvementé des gendarmes de Bretagne

Suivez nous...

