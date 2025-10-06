recherche
"Rendez-vous chez le psy", une série documentaire qui brise le silence et le tabou du cabinet sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 6 octobre 2025 280
"Rendez-vous chez le psy", une série documentaire qui brise le silence et le tabou du cabinet sur France 2

À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, France 2 diffusera lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025 à 15:00 "Rendez-vous chez le psy", une série documentaire inédite.

"Rendez-vous chez le psy" propose une plongée sans filtre dans la réalité d’une séance thérapeutique. Il s’agit d’un programme, respectueux et nécessaire, dont l'ambition est de faire exister à l’écran ce que l’on tait dans la vie. Et montrer, avec pudeur et justesse, combien parler peut déjà soigner.

Ce programme est né d’un constat simple, mais profond : la santé mentale reste trop souvent cantonnée à la sphère privée, voire au silence. Les équipes de cette série documentaire ont voulu ouvrir une porte pour comprendre.

Pas de script. Pas d’interruption. Pas d’oreillette. Juste la vérité nue de l’échange. Chaque épisode de “Rendez-vous chez le psy” est le témoignage d’une séance réelle entre un patient et un professionnel de la santé mentale. Les caméras, dissimulées dans le décor du cabinet, disparaissent de l’attention des protagonistes. L’objectif est de restituer avec honnêteté la complexité d’un cheminement intérieur. Le spectateur devient témoin d’un moment rare : l’instant fragile où une personne choisit de se livrer, parfois pour la première fois.

Ce programme cherche à désacraliser et à lever le voile sur ce qui se passe dans un cabinet : la thérapie, le ou la psy, les doutes, les silences, les pleurs parfois et surtout, ce moment où quelque chose commence à bouger.
Ce que l’on croyait inaccessible, réservé à d’autres, devient soudain compréhensible, vivant, proche de nous.

Dès la conception du programme, une question est souvent revenue : « Mais vous filmez des patients déjà en thérapie avec leur psy ? ». Non. Chaque rencontre a été créée pour le programme, dans un cadre clair, respectueux et encadré. Ce sont des personnes qui ont exprimé l’envie de parler, de comprendre ce qu’elles traversent, de faire un pas vers elles-mêmes. Certaines n’avaient jamais vu de psy auparavant, d’autres avaient déjà eu une expérience thérapeutique. Dans tous les cas, elles ont accepté de s’engager dans cette séance, avec une ou un thérapeute proposé par la production, sans lien préexistant.

