"20h30 le samedi" se penche sur le mythe du tombeur ce 10 janvier 2026 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 10 janvier 2026
Au sommaire du magazine "20h30 le samedi" ce 10 janvier 2026 sur France 2, une exploration de l'évolution de la figure du "séducteur" dans la culture populaire (cinéma et musique) et la manière dont ce mythe est aujourd'hui déconstruit par l'humour.

Cette semaine, "20h30 le samedi" se penche sur un mythe, celui du "séducteur tombeur".

À l’écran ou en chanson, c’est une icône indéboulonnable, indémodable. Enfin, pas si sûr ! De l’archétype du don Juan à James Bond, en passant par le chanteur Julio Iglesias, connu pour ses ballades romantiques, la séduction a eu plusieurs visages… De Hugh Grant à Pedro Pascal, à chaque époque ses séducteurs.

Comment faire tomber les tombeurs ?

Et pour faire tomber les tombeurs, un certain Aldo Maccione, alias "Aldo la classe", fut à la manœuvre et devint le roi de l’autodérision. OSS 117 s’est lui aussi engouffré dans la brèche de l’humour…

Une story signée Stéphanie Rathscheck, Jean-Charles Guichard, Maxime Souville, Vincent Massot et Olivier Marzin / FranceTV Presse.

Suivez nous...