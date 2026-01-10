"20h30 le samedi" se penche sur le mythe du tombeur ce 10 janvier 2026 sur France 2

Cette semaine, "20h30 le samedi" se penche sur un mythe, celui du "séducteur tombeur".
À l’écran ou en chanson, c’est une icône indéboulonnable, indémodable. Enfin, pas si sûr ! De l’archétype du don Juan à James Bond, en passant par le chanteur Julio Iglesias, connu pour ses ballades romantiques, la séduction a eu plusieurs visages… De Hugh Grant à Pedro Pascal, à chaque époque ses séducteurs.
Comment faire tomber les tombeurs ?
Et pour faire tomber les tombeurs, un certain Aldo Maccione, alias "Aldo la classe", fut à la manœuvre et devint le roi de l’autodérision. OSS 117 s’est lui aussi engouffré dans la brèche de l’humour…
Une story signée Stéphanie Rathscheck, Jean-Charles Guichard, Maxime Souville, Vincent Massot et Olivier Marzin / FranceTV Presse.