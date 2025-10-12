recherche
"Picardie : 100 jours avec les gendarmes" lundi 13 octobre 2025 sur NOVO 19

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 12 octobre 2025 71


Lundi 13 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera un épisode de la série documentaire « Nos héros du quotidien » qui propose une immersion avec les gendarmes de Picardie.

Plongez au cœur du quotidien de ceux qui veillent sur notre sécurité et notre santé : policiers, gendarmes, pompiers, équipes du SAMU... 

À travers la réalité des interventions, cette série met en lumière leur engagement, leur sang-froid face à l'urgence, et les défis humains auxquels ils sont confrontés chaque jour.

Une immersion saisissante dans le quotidien de femmes et d’hommes d’exception, animés par un seul objectif : protéger, secourir, servir.

Picardie : 100 jours avec les gendarmes

Méru, bourgade de Picardie, est une des villes les plus dangereuses du pays, classée parmi les quinze premières zones de sécurité prioritaires.

A La Nacre, un ensemble de barres HLM, s'accumulent trafics d'armes et de drogues et agressions en tout genre. La compagnie de gendarmes de Méru se retrouve au contact des délinquants les plus endurcis. Les interventions ne manquent pas, entre conflit de voisinage réglé à coups de couteau, interpellation de clients de prostituées ou commerce de voitures volées.

Plongée en immersion au sein d'une unité spécialisée dans le flagrant délit.

Suivez nous...