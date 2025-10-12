Santé mentale : "SOS jeunesse en détresse" sur France 5 mardi 14 octobre 2025

France Télévisions poursuit sa mobilisation d’ampleur autour de la santé mentale, grande cause nationale 2025, enjeu majeur de santé publique, avec une nouvelle programmation accompagnant la journée mondiale du 10 octobre et les semaines d’information sur la santé mentale (SISM) qui ont lieu du 6 au 19 octobre 2025.
SOS jeunesse en détresse
À seulement 18 ans, Stéphanie témoigne de ses longues années de combat face à une dépression, et raconte un quotidien marqué par des scarifications et des tentatives de suicide.
Stéphanie incarne l’ampleur du mal-être qui touche de plus en plus de jeunes français en détresse, confrontés à une absence alarmante de prise en charge adaptée. En France, nombreux sont les professionnels de santé qui alertent depuis des années les pouvoirs publics au sujet du cruel manque de moyens dont pâtit le secteur de la pédopsychiatrie. Manque de médecins, lits fermés, listes d’attente de plusieurs années : c’est toute une jeunesse en détresse qui est laissée à l’abandon, alors que les demandes de suivi psychologique n’ont jamais été aussi nombreuses.
Stéphanie, Célia et bien d’autres ont vécu les lourdes conséquences de ce désert médical, entre ballottements d’un service à l’autre et prise en charge trop tardive, faute de soignants et de places disponibles. Leurs parents, absolument démunis, se sont retrouvés confrontés à un système de soin exsangue : le personnel médical n’est plus assez nombreux pour répondre à cette détresse, et se retrouve contraint de "trier" les patients.
En Loire Atlantique, on compte 14 lits de pédopsychiatrie pour 320 000 mineurs, au CHU de Nantes, 162 enfants qui auraient eu besoin d’une hospitalisation ont été renvoyés chez eux en 2024… Face à un manque de temps et de moyens pour prendre en charge de manière adaptée chaque jeune, les médecins ont tendance à prescrire de plus en plus de médicaments. Ainsi, les prescriptions d'antidépresseurs, parfois administrés sans suivi adéquat, explosent. Un véritable phénomène de surmédicalisation aux conséquences parfois tragiques, comme pour Romain, dont la prise d'antidépresseur, selon ses parents, a pu provoquer paradoxalement son passage à l'acte, un effet secondaire possible de ces traitements qui reste largement méconnu.
Face à cet état d’urgence, l’offre de soins psychiatriques tente de se développer en dehors des hôpitaux. Des unités mobiles sillonnent les départements français pour offrir un minimum de soutien, mais sont vite engorgées elles-mêmes. Les pouvoirs publics investissent dans des formations aux Premiers secours en santé mentale, notamment dans le milieu étudiant, mais sans que leur efficacité n'ait été démontrée.
Depuis 2019, un système d’appel à projets a été mis en place par le gouvernement, afin d’inciter les professionnels du terrain à soumettre des idées innovantes, mais des cabinets d'audit valident ensuite leur pérennisation ou non. Ces initiatives peinent à répondre à la demande de prise en charge et à offrir des perspectives de rétablissement durable. À force de trouver porte close dans le public, de plus en plus de familles se replient vers le privé. Le secteur privé à but lucratif s'est ainsi largement développé ces dernières années dans le champ de la santé mentale, profitant des failles de l'hôpital. Aux États-Unis, des applications et des chatbots remplacent petit à petit des thérapeutes en chair et en os. Un business très rentable où le soin est secondaire, voire absent.
SOS Jeunesse en détresse propose une enquête de fond sur des années de choix politiques en matière de santé, se traduisant aujourd’hui par la défaillance de notre société à offrir à sa jeunesse les moyens de guérir et d’espérer. Un cri d’alarme et une invitation à repenser collectivement l’importance de la prise en charge de la santé mentale.
À la suite de ce documentaire, le magazine "C ce soir", présenté par Karim Rissouli, poursuivra le débat posé par le film.