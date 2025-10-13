"Sauveteurs en mer, l'appel et le sacrifice" : retour sur le naufrage de l'Aber Wrac'h sur France 3 lundi 13 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2025 à 23:00, dans la case documentaire "La ligne bleue", France 3 diffusera « Sauveteurs en mer, l'appel et le sacrifice », un film qui revient sur le naufrage tragique de l'Aber Wrac'h en 1986 sur les côtes bretonnes, où des sauveteurs en mer sont morts en service pour la première fois.

Dans la nuit noire du 7 août 1986, un drame est sur le point d’ébranler la Bretagne et la France.

Cinq sauveteurs bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) de la station Aber Wrac’h partent en mission à bord de leur seul canot de sauvetage. Leur objectif est de secourir un bateau de plaisance, échoué près de l’île du Bec.

Cette opération de sauvetage vire à la tragédie lorsque, au petit matin, leur canot est retrouvé brisé sur les rochers de Kerguen, sans aucun survivant parmi les sauveteurs à bord.

Ce documentaire plonge dans les profondeurs de ce drame, mais il ne se contente pas de raconter cette histoire : il explore également ses répercussions sur le long terme.

Présentation du film

En ce matin d’août 1986, les Français ont découvert le travail des sauveteurs en mer et les dangers qu’ils affrontent au quotidien. Sur les côtes bretonnes, les habitants ressentent dans leur chair les risques de la navigation. Ici, chaque famille a perdu un proche dans les eaux tumultueuses, mais c’est la première fois que des sauveteurs meurent en service.

À travers des allers-retours entre le passé et le présent, le film décrit comment ce tragique événement a été un véritable point de rupture qui a remodelé le sauvetage en mer. Les évolutions des conditions d’opérations des sauveteurs, des premières heures de la SNSM jusqu’à nos jours, mettent en lumière les progrès réalisés dans la protection et la sécurité des sauveteurs.

Le naufrage de l’Aber Wrac’h a notamment permis de débloquer des fonds pour mieux s’équiper, professionnaliser les formations et plus largement de nourrir une grande réflexion autour de la protection des sauveteurs - jusqu’à l’Assemblée nationale - leur permettant par exemple d’être désormais couverts par des assurances.

C’est l’émotion qui rencontre le politique, le drame qui conduit à une prise de conscience nationale.

En mêlant des témoignages des proches des sauveteurs disparus à des interviews actuelles avec les sauveteurs en mer d’aujourd’hui, ce documentaire rend hommage à l’héritage de courage et de dévouement de ces hommes.

Il célèbre également les avancées qui ont transformé un métier dangereux en une mission plus sécurisée, tout en soulignant les défis continus auxquels sont confrontés les gardiens de l’océan.