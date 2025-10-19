"Lego : les 30 constructions les plus incroyables" sur RMC Story lundi 20 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le deuxième volet inédit de la série documentaire "Lego : les 30 constructions les plus incroyables".

Depuis leur création, les jeux de construction LEGO connaissent un succès fulgurant, ininterrompu !

Un jouet dont la force a été d’investir tous les univers… de la ville à l’espace, des dinosaures en passant par Disney, stars Wars ou Harry Potter.

Au-delà de ces incroyables créations, des constructeurs de génies ont décidé de tenter l’impossible et de dépasser les limites pour inventer des maquettes inédites. Simples inconnus ou célèbres constructeurs, ils ont créé de véritables prouesses techniques repoussant les limites de ces briques en plastique.

Quelles sont les constructions les plus grandes du monde ? Comment ont-elles été construites ?

Grâce à des images exceptionnelles et l'intervention d’experts, découvrez le classement des 30 constructions en Lego les plus incroyables de la planète. Et vous allez voir, il y a de tout !