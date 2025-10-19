recherche
"La cuisine du Sud-Ouest se confie" sur France 5 mardi 21 octobre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 19 octobre 2025
"La cuisine du Sud-Ouest se confie" sur France 5 mardi 21 octobre 2025

Mardi 21 octobre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "La cuisine du Sud-Ouest se confie", un documentaire inédit de Céline Destève qui la richesse et la tradition des produits régionaux du Sud-Ouest.

Ce n’est un secret pour personne : dans le Sud-Ouest, la gastronomie rime avec art de vivre.

Ce vaste territoire situé entre les Pyrénées et l’Océan Atlantique offre une multitude de produits : confits, foie gras ou magrets du Périgord, huitres du bassin d’Arcachon, garbure du Béarn, cassoulet de Castelnaudary…

Cette cuisine conviviale s’invite sur toutes les tables mais comment bien choisir quand une multitude de produits estampillés « Sud-Ouest » envahissent les rayons des supermarchés à tous les prix. S’agit-il forcément de produits de qualité ? Comment sont-ils élaborés ? Viennent-ils tous de cette région ? Que valent les IGP du Sud-Ouest ?

Enquête là où les traditions et les saveurs au caractère bien trempé se perpétuent depuis des siècles.

