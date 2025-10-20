recherche
"La folle histoire de McDonald's" sur RMC Story mardi 21 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 octobre 2025 124
Mardi 21 octobre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera "La folle histoire de McDonald's", un documentaire inédit qui retrace l'histoire du géant du fast-food McDonald's.

C’est l’histoire d’un logo devenu universel. Enfants, ados, adultes : chacun est déjà passé chez McDonald’s, géant du fast-food qui a servi plus de 400 milliards de burgers depuis 1948.

Pourtant, tout commence modestement : un drive-in californien tenu par les frères McDonald, qui inventent le concept de la restauration rapide. L’arrivée de Ray Kroc, visionnaire du business, change tout : grâce aux franchises, l’enseigne conquiert d’abord l’Amérique, puis le monde.

On y retrouve les innovations devenues cultes : le Big Mac, le Happy Meal, le Filet-O-Fish, les aires de jeux ou encore le clown Ronald McDonald. Mais aussi l’envers du décor : la féroce guerre des burgers contre Burger King et Wendy’s, les critiques sur l’obésité, les attaques anti-mondialisation et le virage obligé vers le healthy.

Avec le regard d’experts et des infographies, plongez dans l’épopée d’une marque qui a bouleversé notre façon de manger… et de consommer.

