"Ils étaient tirailleurs - Voix oubliées de la Grande Guerre" sur France 5 dimanche 26 octobre 2025

Dimanche 26 octobre 2025 à 22:40 dans "La case du siècle", France 5 diffusera le documentaire « Ils étaient tirailleurs - Voix oubliées de la Grande Guerre » écrit par Jean-Yves Le Naour, réalisé par Cédric Condon.

La guerre de 1914-1918 vue par les soldats et ouvriers de l'Empire colonial. Pour la première fois, grâce à des archives inédites, enregistrements des voix des prisonniers et contrôle postal, ce film restitue ce que pensaient de la France et des Français les coloniaux de la guerre. Voici une autre histoire de la guerre de 14-18, jamais vue ni entendue, où les soldats coloniaux ne sont plus sujets mais acteurs.

Des films sur les soldats coloniaux durant la Première Guerre mondiale, il en existe déjà. On croit bien connaître cette histoire. Eh bien on se trompe ! Une réévaluation s'impose. Les films sur les coloniaux racontent à peu près la même chose : la découverte par la France de son empire et sa mobilisation comme une extension de la métropole. On y parle des réactions des Français, du rôle des soldats coloniaux, mais pas de leur point de vue. C’est normal, car l’histoire est toujours faite par celui qui détient les archives. Comme le dit le proverbe africain : « Si l’histoire n’a retenu que les exploits du chasseur, c’est que le lion n’a pas d’historien. »

Ce film veut inverser le regard. Il raconte l’envers du décor, la découverte du point de vue des tirailleurs et des ouvriers coloniaux. Non plus le discours des Français, leurs représentations sur les tirailleurs sénégalais, malgaches, indochinois, marocains, algériens ou tunisiens, mais ce que pensent ces tirailleurs. Car que pensaient-ils ? Que pensaient-ils de la guerre ? Comment l’ont-ils vécue ? Comment l’ont-ils présentée dans leurs lettres à leurs familles restées au pays ?

Un film non manichéen : la découverte est une confrontation entre deux univers différents. Les coloniaux qui débarquent viennent souvent de la brousse et du bled, de milieux modestes, se sont engagés pour la solde ou des salaires attractifs. C’est un véritable choc culturel qu’ils subissent. Ils comparent la France à leur pays et racontent dans leurs courriers leur expérience ambivalente : un pays qui pour certains aspects les séduit, avec des relations sociales plus égalitaires que dans les colonies, mais qui leur inspire aussi du dégoût, en particulier les mœurs en contradiction avec leurs croyances. Il existe enfin des sentiments hostiles envers la France, proches d’une dimension de revanche coloniale pouvant aller jusqu’à souhaiter la victoire de l’Allemagne. Chaque soldat possède une histoire qui mérite d'être racontée. Ces récits permettent d’approcher la complexité des expériences coloniales durant cette période tumultueuse de l'histoire.

En entrant dans la tête des tirailleurs et des ouvriers coloniaux, nous allons raconter une autre guerre de 14-18, décapante, inédite, vue par ceux qui n’ont jamais eu la parole.