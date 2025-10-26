recherche
Documentaires

"Retour à Tchernobyl", une immersion dans la zone d'exclusion à revoir sur T18 lundi 27 octobre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 octobre 2025 131
"Retour à Tchernobyl", une immersion dans la zone d'exclusion à revoir sur T18 lundi 27 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 à 20:50, T18 rediffusera le documentaire "Retour à Tchernobyl" réalisé Ben Fogle et Chris Mitchell, une immersion dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, 35 ans après l'accident nucléaire.

35 ans après le pire accident nucléaire jamais connu, Ben Fogle, ancien réserviste de la Navy devenu journaliste pour la BBC, s'est immergé pendant une semaine dans la zone d'exclusion de Tchernobyl.

À la découverte des secrets de la centrale, il a accédé à la salle de contrôle du réservoir n°4 ainsi qu'au cœur même du sarcophage, lieu où le drame s'est déroulé. Ben Fogle est aussi parti à la rencontre des habitants qui ont refusé de quitter la zone après l'évacuation et des squatteurs qui depuis rentrent illégalement dans les villes fantômes et campent dans les immeubles abandonnés de la zone, malgré les risques.

Alors que la planète est à un point de basculement, Ben veut comprendre quel est l'héritage de Tchernobyl aujourd'hui et s'il y a un espoir de revivre dans l'endroit le plus dangereux de la planète.

Dernière modification le dimanche, 26 octobre 2025 13:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sur la terre des dinosaures&quot;, premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

"Sur la terre des dinosaures", premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

26 octobre 2025 - 13:40

Sur le même thème...

&quot;Sur la terre des dinosaures&quot;, premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

"Sur la terre des dinosaures", premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

26 octobre 2025 - 13:40

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...