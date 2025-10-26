"Retour à Tchernobyl", une immersion dans la zone d'exclusion à revoir sur T18 lundi 27 octobre 2025

Lundi 27 octobre 2025 à 20:50, T18 rediffusera le documentaire "Retour à Tchernobyl" réalisé Ben Fogle et Chris Mitchell, une immersion dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, 35 ans après l'accident nucléaire.

35 ans après le pire accident nucléaire jamais connu, Ben Fogle, ancien réserviste de la Navy devenu journaliste pour la BBC, s'est immergé pendant une semaine dans la zone d'exclusion de Tchernobyl.

À la découverte des secrets de la centrale, il a accédé à la salle de contrôle du réservoir n°4 ainsi qu'au cœur même du sarcophage, lieu où le drame s'est déroulé. Ben Fogle est aussi parti à la rencontre des habitants qui ont refusé de quitter la zone après l'évacuation et des squatteurs qui depuis rentrent illégalement dans les villes fantômes et campent dans les immeubles abandonnés de la zone, malgré les risques.

Alors que la planète est à un point de basculement, Ben veut comprendre quel est l'héritage de Tchernobyl aujourd'hui et s'il y a un espoir de revivre dans l'endroit le plus dangereux de la planète.