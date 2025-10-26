recherche
Documentaires

"Sur la terre des dinosaures", premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 octobre 2025 81
"Sur la terre des dinosaures", premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

Mardi 28 octobre 2025 à 21:10, France 2 diffusera le premier volet de "Sur la terre des dinosaures", une immersion spectaculaire dans la vie de six jeunes dinosaures, en marche vers l'âge adulte.

Ils sont de retour !

Au-delà de la légende, découvrez la vérité sur ces géants disparus. Embarquez pour un voyage spectaculaire sur la terre des dinosaures !

Ces géants disparus reprennent vie grâce à des effets spéciaux d’une qualité cinématographique exceptionnelle. Des accès exclusifs à des sites de fouilles éclairent sous un nouveau jour leurs aventures épiques. Des paléontologues passionnés traquent chaque indice autour du mystère de leur disparition. Ils révèlent leur incroyable capacité d’adaptation et leur stratégie de prédation. Au programme : migrations périlleuses, duels de titans et parades nuptiales.

De l’Afrique du Nord aux forêts du Canada, en passant par les plages du Portugal, les récits de Sobek, Albie, Clover, Rose, George et Grandé s’entrelacent dans une fresque palpitante.

Entre aventure, émotion et science, cette série documentaire propose une immersion fascinante dans la vie sauvage du Crétacé.

Volet 1  Grandir à l'ombre des géants

Dans cette première partie, nous allons plonger au cœur de sites de fouilles exceptionnels d’Amérique du Nord pour suivre le travail des paléontologues.

Les fossiles de trois dinosaures vont surgir de la roche : trois adolescents, contraints de grandir vite pour survivre. Ces découvertes extraordinaires nous transportent dans un lointain passé et dévoilent le quotidien plein de dangers de ces jeunes dinosaures. Clover, la naïveté et le courage : une tricératops orpheline, traquée par le célèbre T-Rex. George le Gastonia, tenace et solidaire de sa bande, face à de redoutables raptors. Et Rose, une albertosaure rebelle et intrépide, prête à tout pour se faire une place dans la meute des super-prédateurs.

Trois jeunes dinosaures, unis dans une même lutte pour atteindre l’âge adulte. Trois vies fragiles, condamnées à triompher des périls d’un monde cruellement hostile… ou à disparaître à jamais.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Harry Potter et la chambre des secrets&quot; à revoir sur TF1 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

"Harry Potter et la chambre des secrets" à revoir sur TF1 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

26 octobre 2025 - 13:34

Sur le même thème...

&quot;Inside Lego : le monde secret de la petite brique&quot; dévoilé sur RMC Story lundi 27 octobre 2025 (vidéo)

"Inside Lego : le monde secret de la petite brique" dévoilé sur RMC Story lundi 27 octobre 2025 (vidéo)

26 octobre 2025 - 13:12

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...