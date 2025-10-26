"Sur la terre des dinosaures", premier volet sur France 2 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

Mardi 28 octobre 2025 à 21:10, France 2 diffusera le premier volet de "Sur la terre des dinosaures", une immersion spectaculaire dans la vie de six jeunes dinosaures, en marche vers l'âge adulte.

Ils sont de retour !

Au-delà de la légende, découvrez la vérité sur ces géants disparus. Embarquez pour un voyage spectaculaire sur la terre des dinosaures !

Ces géants disparus reprennent vie grâce à des effets spéciaux d’une qualité cinématographique exceptionnelle. Des accès exclusifs à des sites de fouilles éclairent sous un nouveau jour leurs aventures épiques. Des paléontologues passionnés traquent chaque indice autour du mystère de leur disparition. Ils révèlent leur incroyable capacité d’adaptation et leur stratégie de prédation. Au programme : migrations périlleuses, duels de titans et parades nuptiales.

De l’Afrique du Nord aux forêts du Canada, en passant par les plages du Portugal, les récits de Sobek, Albie, Clover, Rose, George et Grandé s’entrelacent dans une fresque palpitante.

Entre aventure, émotion et science, cette série documentaire propose une immersion fascinante dans la vie sauvage du Crétacé.

Volet 1 • Grandir à l'ombre des géants

Dans cette première partie, nous allons plonger au cœur de sites de fouilles exceptionnels d’Amérique du Nord pour suivre le travail des paléontologues.

Les fossiles de trois dinosaures vont surgir de la roche : trois adolescents, contraints de grandir vite pour survivre. Ces découvertes extraordinaires nous transportent dans un lointain passé et dévoilent le quotidien plein de dangers de ces jeunes dinosaures. Clover, la naïveté et le courage : une tricératops orpheline, traquée par le célèbre T-Rex. George le Gastonia, tenace et solidaire de sa bande, face à de redoutables raptors. Et Rose, une albertosaure rebelle et intrépide, prête à tout pour se faire une place dans la meute des super-prédateurs.

Trois jeunes dinosaures, unis dans une même lutte pour atteindre l’âge adulte. Trois vies fragiles, condamnées à triompher des périls d’un monde cruellement hostile… ou à disparaître à jamais.