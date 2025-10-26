recherche
Documentaires

"Homos en politique, le dire ou pas ?" un document inédit diffusé sur France 5 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 octobre 2025 120
"Homos en politique, le dire ou pas ?" un document inédit diffusé sur France 5 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

Mardi 28 octobre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "Homos en politique, le dire ou pas ?", un documentaire dans lequel szq responsables politiques LGBT se confient avec sincérité, malice ou émotion. 

« Être Français en 2024, c’est pouvoir être Premier ministre en étant ouvertement homosexuel. » Le 30 janvier 2024, en clôturant sa déclaration de politique générale par ces mots sur son homosexualité, Gabriel Attal entre dans l’histoire.

Homos en politique, le dire ou pas ? : les journalistes Jean-Baptiste Marteau et Renaud Saint-Cricq s’appuient sur ce moment marquant de la nomination de Gabriel Attal, et de sa publicité médiatique, pour aller à la rencontre des élu.e.s homosexuel.le.s de toutes générations, partout en France, sur le terrain, là où la politique se déploie et s’exerce tous les jours.

Présentation du documentaire

Le 9 janvier 2024, Gabriel Attal devient le Premier ministre de la France. C’est le plus jeune de l’histoire, mais c’est aussi le premier locataire de Matignon ouvertement homosexuel. Onze ans après les manifestations contre le mariage pour tous, est-ce le signe que la France a changé ?

En regard de son propre coming-out et de son histoire, le journaliste de France Télévisions Jean-Baptiste Marteau part sur le terrain, partout en France, interroger des responsables politiques gays et lesbiennes. Le dire, ou pas… Est-ce encore une question ? Et pourquoi ? Est-ce plus facile aujourd’hui qu’il y a trente ans de faire son coming-out public ? Est-ce plus facile à Paris qu’en milieu rural ? Peut-on en faire un argument politique ? Comment supporte-t-on l’homophobie ?

De Bertrand Delanoë à Gabriel Attal, de l’ex-ministre Sarah El Haïry aux parlementaires Jean-Philippe Tanguy, Franck Riester ou encore Laurence Vanceunebrock, en passant par les élu.es Jean-Luc Roméro, Cyril Cibert ou Mélissa Camara, des responsables politiques LGBT se confient au journaliste avec sincérité, malice ou émotion. Ils nous questionnent aussi, finalement, sur notre époque et notre rapport à l’autre.

Les intervenants :

  • Sarah El Haïry, haut-commissaire à l’Enfance
  • Jean-Luc Roméro - Michel, adjoint à la mairie de Paris
  • Gabriel Attal, ancien Premier ministre
  • Mélissa Camara, députée européenne « Les Verts »
  • Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris
  • Franck Riester, député « Ensemble pour la République »
  • Cyril Cibert, maire de Chenevelles
  • Laurence Vanceunebrock, députée LREM (2017-2022)
  • Gabriel Bremond, maire d’Éclans-Nenon 
  • Jean-Philippe Tanguy, député RN.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 26 octobre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 26 octobre 2025 sur France 2

26 octobre 2025 - 14:43

Sur le même thème...

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 26 octobre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 26 octobre 2025 sur France 2

26 octobre 2025 - 14:43

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...