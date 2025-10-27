"La Nuit de cristal : les pogroms de novembre", le déchaînement de la violence nazie, mardi 28 octobre 2025 sur Arte

Mardi 28 octobre 2025 à 21:00, Arte diffusera "La nuit de cristal", un documentaire qui parle des pogroms des 9 et 10 novembre 1938 (connus sous le nom de Nuit de Cristal ou Kristallnacht), durant lesquels les nazis ont violemment attaqué les Juifs, après les avoir déjà exclus de la vie sociale.

Avec ces pogroms, appelés à l’époque "Nuit de cristal" en référence aux bris de verre qui jonchaient les rues au matin du 10 novembre, les persécutions antisémites franchissent un seuil.

Des centaines de photos et de rares films, longtemps ignorés, permettent aujourd’hui de prendre la mesure des atrocités commises, qui poussèrent des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants à fuir, pour certains jusqu'en Chine – en témoignent des clichés de la communauté juive réfugiée à Shanghai. "C'est un traumatisme considérable qu’on n’a peut-être pas mesuré à sa juste valeur, parce qu'on l'évalue souvent au regard de ce qui va se passer après, au regard de la Shoah", analyse Diane Afoumado, du Centre de ressources sur les survivants et victimes de l’Holocauste de Washington.

Nourri d’éclairages d’historiens et d’émouvantes archives, ce documentaire en deux parties retrace les étapes qui ont précédé la "Nuit de cristal", de la ségrégation à la terreur organisée, et décrypte la portée de ces journées funestes, qui marquèrent un tournant décisif dans la politique antisémite du IIIe Reich.

21:00 • Volet 1

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les nazis déclenchent des pogroms à travers tout le Reich. Au cours de ces heures d’horreur, 1 400 synagogues sont incendiées, des dizaines de milliers d’appartements et de magasins sont saccagés, des habitants sont assassinés, et plus de 30 000 hommes sont arrêtés puis internés dans des camps de concentration.

Depuis leur arrivée au pouvoir en 1933, les nazis poursuivent un objectif obsessionnel : se débarrasser des juifs. Après le boycott de leurs commerces et des autodafés, les mesures discriminatoires se sont succédé à un rythme effréné jusqu’aux lois de Nuremberg de septembre 1935, qui ont donné un cadre légal à cet apartheid racial. Tandis que l’émigration des juifs allemands est néanmoins restée limitée, la politique d’expansion de Hitler, qui a annexé en 1938 l’Autriche puis les Sudètes, a jeté des milliers de familles sur les routes, effrayées par les débordements antisémites.

Le 9 novembre 1938, l’annonce du décès d’Ernst vom Rath, secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, abattu par le jeune Herschel Grynszpan en signe de protestation contre l’expulsion des juifs polonais vivant outre-Rhin, sert de prétexte à un déchaînement de violence sans précédent.

21:55 • Volet 2

Dès le 10 novembre et dans les jours qui suivent, des convois acheminent les 30 000 hommes juifs arrêtés vers les camps de Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen, tandis que les pillages et les humiliations se poursuivent.

Sommet de perfidie, le régime nazi décide de faire peser la réparation financière des dégâts – colossaux – sur les victimes. Il s’agit, par la violence massive, l’intimidation et le vol légalisé, de contraindre les juifs à l'exil – condition à la libération des prisonniers –, en abandonnant leurs biens derrière eux. Les réfugiés, qui se heurtent aux réticences de nombreux pays à les accueillir, affluent dans les ports d’Europe de l’Ouest, d’où ils embarquent parfois pour le bout du monde.

Pendant ce temps, Hitler poursuit sa marche en avant : après l’invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, et le début de la Seconde Guerre mondiale, la fureur nazie, qui change alors d’échelle, va rattraper une partie de ceux qui avaient cherché à lui échapper.

Un documentaire réalisé par Marie-Pierre Camus et Guillaume Vincent.