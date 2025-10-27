recherche
"Non élucidé" sur l'affaire Marie-Claire Bégo mardi 28 octobre 2025 sur T18

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 117
Mardi 28 octobre 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro de la collection documentaire “Non élucidé” consacré à l'affaire Marie-Claire Bégo, un cold case de 1991.

Le 25 octobre 1991, Marie-Claire Bégo, 38 ans, prend le car de Nevers où elle est en formation professionnelle à la SNCF et s'arrête à Béard afin de récupérer sa voiture garée dans un chemin situé à proximité de l'arrêt de bus. Elle disparaît peu de temps aprè

Son corps est retrouvé sur une berge de la Loire. La femme a été violée, étranglée puis brûlée.

Quelques jours plus tard, un ami de sa sœur avoue le meurtre mais il se rétracte ensuite et rien ne permet de le confondre formellement. Pendant près de dix ans, l’enquête piétine et un non-lieu est prononcé en 2000.

Mais l’affaire est soudain relancée en 2010 quand un homme, détenu pour un autre crime étonnamment semblable à celui-ci, avoue à son co-détenu « avoir déjà tué une femme dans la région et avoir été relâché faute de preuves ».

Dernière modification le lundi, 27 octobre 2025 12:12
Publié dans Documentaires, Mardi
Suivez nous...