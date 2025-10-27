recherche
"La folle histoire de Coca-Cola" dévoilée sur RMC Story mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 164
Mardi 28 octobre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera "La folle histoire de Coca-Cola", un documentaire inédit qui raconte l'épopée du soda, de ses ingrédients originaux surprenants à son statut d'icône planétaire.

C'est l'histoire d'une boisson si célèbre qu'on reconnaît sa bouteille au premier coup d'œil, consommée aujourd'hui à près de 2 milliards d'exemplaires chaque jour. Plus qu'une boisson, Coca-Cola est devenu un symbole mondial de convivialité et d'instants partagés, présent dans plus de 200 pays.

Pourtant, à sa naissance à la fin du XIXe siècle, il s'agissait d'un remède contre les maux de tête et les troubles digestifs... qui contenait 10 mg de cocaïne par verre, soit l'équivalent d'un rail de coke pour trois verres ! Rapidement épinglée par les autorités, la marque a dû se réinventer.

Son ascension fulgurante repose sur un marketing visionnaire : le secret de la recette enfermé dans un coffre-fort à Atlanta, le père Noël rouge et jovial popularisé dans ses pubs, des campagnes devenues cultes et un placement de produit pionnier au cinéma, notamment dans E.T. de Spielberg.

Aujourd'hui encore, Coca-Cola doit défendre son image face aux critiques sur le sucre et l'environnement. Comment le géant réussit-il à rester leader malgré les polémiques ? Découvrez la folle épopée de Coca-Cola, de la cocaïne au soda le plus iconique de la planète.
Publié dans Documentaires, Mardi
