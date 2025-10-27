recherche
"Nos terres inconnues" avec Michaël Jérémiasz dans le Luberon mercredi 29 octobre 2025 sur France 3

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 27 octobre 2025
Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un nouveau numéro de "Nos terres inconnues" dans lequel Michaël Jérémiasz va découvrir le Luberon.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour l'émission "Nos terres inconnues". C’est désormais l’aventurier québécois Samuel Ostiguy qui part à la découverte de la France.

Pour son premier voyage, il embarque dans son van le champion de tennis paralympique Michaël Jérémiasz. Ensemble, ils vont sillonner les routes d’un Luberon méconnu, hivernal, quand le mistral fait plier les oliviers et que les touristes ont déserté les villages perchés.

Qui sont les femmes et les hommes qui font vivre ce bout de Provence à l’année, engagés pour la défense de leur terre et de ses habitants, humains ou non humains ?

Et comment va réagir Michaël Jérémiasz face à ces personnes passionnées, entières, résilientes, lui le sportif hyperactif qui a fait de la défense des droits des personnes en situation de handicap le combat de sa vie ?

Dernière modification le lundi, 27 octobre 2025 14:00
Suivez nous...