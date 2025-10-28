recherche
Documentaires

"Carnac, sur les traces du royaume disparu" à revoir sur France 5 jeudi 30 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 octobre 2025 77
"Carnac, sur les traces du royaume disparu" à revoir sur France 5 jeudi 30 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 30 octobre 2025 à 21:05, Mathieu Vidard vous proposera de voir ou de revoir sur France 5 un numéro de “Science grand format” : « Carnac, sur les traces du royaume disparu ».

À Carnac, la multitude de menhirs procure une impression si étrange, qu’elle continue de questionner les archéologues : pourquoi autant de pierres dressées ?

Les recherches scientifiques les plus récentes ont identifié des dizaines de nouveaux alignements de stèles, dont certaines gisent sous la mer : que s’est-il passé à Carnac ?

Pourquoi, au Néolithique, les hommes ont-ils érigé ici de gigantesques monuments funéraires à la gloire de dignitaires aussi puissants que les pharaons ?

Dotés des techniques les plus sophistiquées et épaulés par l’archéologie expérimentale, les scientifiques tentent, à partir d’indices souvent infimes, de percer les zones d’ombre qui subsistent encore. Sommes-nous face à la naissance d’une civilisation ?

Nous allons remonter le temps et dresser pour la première fois le portrait le plus fidèle de cette société unique qui a rayonné et disparu brutalement au cœur de la Bretagne.

Oublié depuis plus de sept millénaires, se dessine un monde mystérieux, un moment décisif de notre Histoire, aux conséquences irréversibles.
Dernière modification le mardi, 28 octobre 2025 13:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le meilleur pâtissier&quot; jeudi 30 octobre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

"Le meilleur pâtissier" jeudi 30 octobre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

28 octobre 2025 - 13:58

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 28 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 28 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

27 octobre 2025 - 20:33

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magaz…

28 octobre 2025 - 13:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...