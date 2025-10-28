"Carnac, sur les traces du royaume disparu" à revoir sur France 5 jeudi 30 octobre 2025 (vidéo)

À Carnac, la multitude de menhirs procure une impression si étrange, qu’elle continue de questionner les archéologues : pourquoi autant de pierres dressées ?
Les recherches scientifiques les plus récentes ont identifié des dizaines de nouveaux alignements de stèles, dont certaines gisent sous la mer : que s’est-il passé à Carnac ?
Pourquoi, au Néolithique, les hommes ont-ils érigé ici de gigantesques monuments funéraires à la gloire de dignitaires aussi puissants que les pharaons ?
Dotés des techniques les plus sophistiquées et épaulés par l’archéologie expérimentale, les scientifiques tentent, à partir d’indices souvent infimes, de percer les zones d’ombre qui subsistent encore. Sommes-nous face à la naissance d’une civilisation ?
Nous allons remonter le temps et dresser pour la première fois le portrait le plus fidèle de cette société unique qui a rayonné et disparu brutalement au cœur de la Bretagne.
Oublié depuis plus de sept millénaires, se dessine un monde mystérieux, un moment décisif de notre Histoire, aux conséquences irréversibles.