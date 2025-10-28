recherche
Documentaires

"Ma famille extra(ordinaire)", une serie documentaire inédite diffusée sur RMC Life mercredi 29 octobre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 octobre 2025 153
"Ma famille extra(ordinaire)", une serie documentaire inédite diffusée sur RMC Life mercredi 29 octobre 2025

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, Karine Ferri vous proposera sur RMC Life de découvrir le premier épisode de "Ma famille extra(ordinaire)", une série documentaire inédite.

Vous allez découvrir des parents et des enfants dont le parcours, le choix de vie, l’énergie, nous touchent et nous inspirent. Ils sont véritablement d’incroyables héros du quotidien.

Des défis… des rêves… des émotions fortes… Bienvenue dans Ma famille extra(ordinaire) !

Épisode 1

Dans ce premier épisode, partez à la rencontre de quatre familles hors du commun :

Alison, maman solo de triplées, relève chaque jour de nouveaux défis pour être à la hauteur, épaulée par ses parents.

Julie et Hamou, tous deux paraplégiques, élèvent quatre enfants et se battent pour leur offrir la meilleure vie possible malgré le handicap.

Maryline et Jimmy dirigent une famille nombreuse avec sept enfants à la maison, jonglant entre budget serré, stress, fatigue et éclats de rire.

Audrey et Christophe, parents de quatre enfants, ont tout quitté pour vivre sur un bateau et partir explorer la Méditerranée.

Entre défis du quotidien, rêves partagés et moments d’émotion, Ma famille extra(ordinaire) promet de vous émouvoir, de vous inspirer et de vous faire sourire.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; mardi 28 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mardi 28 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

28 octobre 2025 - 17:06

Sur le même thème...

&quot;Carnac, sur les traces du royaume disparu&quot; à revoir sur France 5 jeudi 30 octobre 2025 (vidéo)

"Carnac, sur les traces du royaume disparu" à revoir sur France 5 jeudi 30 octobre 2025 (vidéo)

28 octobre 2025 - 13:51

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magaz…

28 octobre 2025 - 13:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...