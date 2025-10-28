"Ma famille extra(ordinaire)", une serie documentaire inédite diffusée sur RMC Life mercredi 29 octobre 2025

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:10, Karine Ferri vous proposera sur RMC Life de découvrir le premier épisode de "Ma famille extra(ordinaire)", une série documentaire inédite.

Vous allez découvrir des parents et des enfants dont le parcours, le choix de vie, l’énergie, nous touchent et nous inspirent. Ils sont véritablement d’incroyables héros du quotidien.

Des défis… des rêves… des émotions fortes… Bienvenue dans Ma famille extra(ordinaire) !

Épisode 1

Dans ce premier épisode, partez à la rencontre de quatre familles hors du commun :

Alison, maman solo de triplées, relève chaque jour de nouveaux défis pour être à la hauteur, épaulée par ses parents.

Julie et Hamou, tous deux paraplégiques, élèvent quatre enfants et se battent pour leur offrir la meilleure vie possible malgré le handicap.

Maryline et Jimmy dirigent une famille nombreuse avec sept enfants à la maison, jonglant entre budget serré, stress, fatigue et éclats de rire.

Audrey et Christophe, parents de quatre enfants, ont tout quitté pour vivre sur un bateau et partir explorer la Méditerranée.

Entre défis du quotidien, rêves partagés et moments d’émotion, Ma famille extra(ordinaire) promet de vous émouvoir, de vous inspirer et de vous faire sourire.