"Les 10 chemins de fer les plus dangereux de la planète" sur RMC Découverte jeudi 30 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 30 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Les 10 chemins de fer les plus dangereux de la planète", un documentaire inédit qui explore les lignes ferroviaires les plus périlleuses au monde.

Chaque jour, des millions de voyageurs prennent le train à travers le monde, que ce soit pour se rendre à leur travail ou pour explorer de nouvelles contrées.

Mais d'un pays à l'autre, les chemins de fer sont très différents, et n'offrent pas le même niveau de sécurité... Certaines lignes isolées sont exposées à de terribles hivers où les avalanches peuvent piéger les passagers dans un froid glacial... D'autres traversent des frontières et sont utilisées par des clandestins en quête d'une vie meilleure...

Qu'il s'agisse de dangers autour des rails, d'accidents mortels ou d'histoires tragiques liées à leur construction, ces voies ferrées sont bien plus qu'un simple moyen de transport. Elles ont façonné des nations, permis leur expansion, mais aussi attisé des conflits. Dans certaines régions, malgré les risques, elles restent un lien vital. Ailleurs, elles rappellent le lourd tribut humain payé pour leur édification...

Grâce à des archives exceptionnelles et des reconstitutions en images de synthèse, vous allez plonger au cœur des chemins de fer les plus impressionnants du monde.

De l'Inde au Mexique, de l'Équateur au Tibet, en passant par le mythique transsibérien en Russie, entre beauté sauvage et dangers mortels, découvrez les 10 chemins de fer les plus dangereux de la planète.