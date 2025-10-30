"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 31 octobre 2025

Vendredi 31 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

La saison 10, comme les précédentes, suit plusieurs équipes de prospecteurs d'or qui tentent de faire fortune dans les champs aurifères de l'ouest de l'Australie, dans l'Outback.

Face à une chaleur écrasante et à un environnement hostile, ils utilisent diverses techniques, de la prospection manuelle aux machines de lavage plus sophistiquées pour trouver de l'or.

La saison est marquée par les défis auxquels sont confrontées les différentes équipes, notamment les pannes d'équipement, les difficultés logistiques et la pression de trouver une quantité d'or suffisante pour rentabiliser leur saison.

21:10 Épisode 10x15 Soleil de plomb

Dans la rivière Palmer, Jacqui Buzzetti et Andrew Leahy sont confrontés à un défi exténuant lorsque des problèmes mécaniques les obligent à parcourir à pied un terrain escarpé. Mais alors que les températures dépassent les 40 degrés Celsius, le désastre frappe lorsque Jacqui s'effondre sous l'effet de la chaleur intense.

La diminution des rendements aurifères pousse Melanie Wood et Alex Stead, les Desert Diggers, à déplacer leur souffleur à sec de 400 000 dollars, « The Beast », sur plus d'un kilomètre vers un nouveau terrain prometteur. Mais des vents violents menacent d'endommager leur équipement essentiel avant qu'ils n'atteignent leur destination.

À Fantasy Gully, Shane Calegari et Russell Nash suivent le cours d'une ancienne rivière à la recherche de gisements aurifères plus riches. Mais une série de contretemps avec leur souffleur à sec portable ralentit leur progression. Shane fait une découverte prometteuse, mais sera-t-elle suffisante pour renverser la situation ?

22:05 Épisode 10x16 La chance du débutant

Déterminé à honorer les dernières volontés de son ami défunt Neville Perry, Brent Shannon recrute les fils de Neville, Jayden et Nick, à Catto's Paddock pour leur donner un cours intensif sur le fonctionnement des machines lourdes et la lecture du terrain. Mais alors qu'ils commencent à prendre leurs marques, leur progression est brusquement interrompue par une nouvelle qui va bouleverser leur vie.

Eboni Mackie fait un pas audacieux dans sa carrière minière en investissant 10 000 dollars de ses économies personnelles dans l'achat d'une nouvelle concession baptisée « The Desert Queen ». Pleine d'espoir de trouver de l'or, l'équipe se rend rapidement compte que le sol dur et impitoyable pourrait transformer cet investissement en une coûteuse faillite.

Dans la région torride du Pilbara, les Wanderers - Levi et Bridget North, accompagnés de Kyle Wilson s'efforcent d'atteindre leur objectif saisonnier de 120 onces avant que la hausse des températures ne les oblige à cesser leurs activités. Mais alors qu'ils espèrent toucher le jackpot, une panne mécanique immobilise leur excavatrice et leurs espoirs.