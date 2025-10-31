recherche
"Les beautés de la cordillère des Andes" sur Arte samedi 1er novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 31 octobre 2025 130
"Les beautés de la cordillère des Andes" sur Arte samedi 1er novembre 2025

Samedi 1er novembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Les beautés de la cordillère des Andes" un document inédit dans lequel un géologue passionné étudie comment les mouvements des plaques tectoniques, les volcans, les glaciers, le vent, l'eau et le soleil sculptent les paysages de ces montagnes grandioses.

La cordillère des Andes, plus longue chaîne de montagnes au monde qui borde la côte occidentale de l’Amérique du Sud sur quelque 8 000 kilomètres, est en perpétuel mouvement. Des forces colossales provenant de l'atmosphère et des profondeurs de la terre y agissent sans relâche.

Le géologue anglo-allemand Colin Devey se lance dans une grande expédition de l’Équateur à la Patagonie, en passant par le bassin amazonien et le désert d'Atacama, au cours de laquelle il échange avec d’autres géologues, volcanologues ou biologistes. Il rencontre aussi les femmes et les hommes qui vivent dans ces régions, parfois à proximité directe des volcans et de leurs dangers, comme le Chimborazo, à Quito. Mais cet ardent voisin apporte aussi des bienfaits : ses cendres, riches en minéraux, enrichissent les sols qui deviennent propices à l’agriculture.

Le voyage de Colin Devey est aussi l’occasion de découvrir la faune et la flore qui se sont développées dans l'environnement de la cordillère : lamas, perroquets, flamants roses, pumas, alpagas, dauphins d’eau douce mais aussi épis de maïs et pommes de terre.

Des paysages vivants

Depuis un parapente ou un avion, perché sur un sommet ou devant une crevasse de glacier, Colin Devey met en lumière les processus naturels à l’œuvre dans la création des paysages et des conditions nécessaires à la biodiversité exceptionnelle de la cordillère des Andes. Des illustrations animées viennent éclairer ses propos, expliquant par exemple comment la plaque tectonique de Nazca, qui se glisse sous la plaque sud-américaine à la vitesse de 6 centimètres par an, conduit à la croissance continue des Andes.

Ce voyage aux images spectaculaires rappelle ainsi que montagnes, fleuves, déserts et climats ne sont pas figés mais vivants, façonnés en permanence par des dynamiques invisibles.

