"Retour à l'instinct primaire" saison 9, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte samedi 1er novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 31 octobre 2025 137
"Retour à l'instinct primaire" saison 9, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte samedi 1er novembre 2025

Samedi 1er novembre 2025 à partir 21:10, "RMC Découverte" diffusera les deux premiers épisodes de la 9ème saison inédite de la série documentaire "Retour à l'instinct primaire".

Des hommes et des femmes luttent dans des environnements extrêmes, sans nourriture, sans eau ni vêtements.

Épisode 7  La prod à l'épreuve

Pour la première fois, deux membres de l'équipe de tournage tentent de survivre 21 jours face caméra. Ils affrontent la faim et les nuées d'insectes. Ce n'est plus la même histoire quand on est cette fois devant la caméra. Plus question de faire un break : il faut avant tout survivre.

Épisode 8  Du sang et de l'argent

Une infirmière et un banquier partent 14 jours dans la jungle mexicaine. Alors que la nourriture manque, ils s'interrogent sur leurs capacités. A quoi peuvent bien servir les connaissances d'un banquier dans un milieu hostile, qui ne connaît ni Internet ni l'argent ? L'infirmière sera-t-elle plus utile ?

Dernière modification le vendredi, 31 octobre 2025 11:22
"Franco, le dernier dictateur" sur France 5 dimanche 2 novembre 2025

"Franco, le dernier dictateur" sur France 5 dimanche 2 novembre 2025

31 octobre 2025 - 12:42

