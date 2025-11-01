recherche
"La génération des Enfants du Rock" à revoir sur France 4 lundi 3 novembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 novembre 2025 109
Lundi 3 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "La génération des Enfants du Rock", un documentaire réalisé par Stéphane Bergouhnioux.

La génération des « Enfants du rock » raconte l’histoire de la jeunesse des années 80 avec dix grands témoins : Antoine de Caunes, Louis Bertignac, Francis Cabrel, Lio, Caroline Loeb, Bernie Bonvoisin, Axel Bauer, Jacky Jakubowicz, Marc Toesca et Jeanne Mas. Ils ont tous vécu les années 80 comme une fête, entre folie et gueule de bois.

« D'un seul coup, on a rafraîchi un peu l'inspiration, la manière de s'habiller, de se comporter, de consommer, de s'amuser, de profiter de l'époque, profiter de la vie. » Antoine de Caunes.

Véritable charnière musicale et sociétale, cette décennie, qui a mis au monde notre présent, débute en 1977 avec la vague punk des Sex Pistols pour se terminer en 1989 sous les gravats du mur berlinois et à l’écoute des néo-punks Bérurier Noir. Entre ces deux tenants du cercle, la jeunesse française survoltée va participer, entre joie et tristesse, à la fête débridée.

« Quand tu es ado, le premier acte de révolte, c’est de ne pas faire ta chambre ! »Bernie Bonvoisin.
Les jeunes voguent sur une irrépressible envie de liberté, de diversité, de tout mélanger.

« Le grand truc des années 80, dans ce tourbillon, c’est que ça explose, ça éclabousse. »Lio.
Le rock, qui est plus que jamais une attitude, est partout, vécu de façon parfois très différente.

« Y a pas de chapelles, tout le monde se mélange, et tout se croise. »Caroline Loeb.
Ils racontent leur vie, leurs aventures, leurs analyses, entre rires et souvenirs.

« Les années 80 ont tout révolutionné et elles ont été très vigoureuses, technologiques, remplies de couleurs et très gaies. On s'amusait énormément. »Jeanne Mas.
Grâce à leurs témoignages, nous racontons, totalement à base d’archives musicales et d’actualités, cette folle décennie.

« Le rock des années 80, il part un peu dans toutes les directions et ça modifie la façon dont on voit la musique, le rock en tant qu'art de vivre. »Axel Bauer
Dernière modification le samedi, 01 novembre 2025 12:13
Documentaires
Suivez nous...