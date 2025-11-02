Le document "Attentats : au cœur du pouvoir" rediffusé sur T18 lundi 3 novembre 2025

Lundi 3 novembre 2025 à 20:55, T18 rediffusera le documentaire "Attentats : au cœur du pouvoir" de Bruno Dive réalisé en 2018 par Antoine Vitkine.

Dans les coulisses du pouvoir, ce documentaire raconte les attentats de janvier et de novembre 2015.

Les principaux acteurs de ces évènements ont livré leurs témoignages inédits en décrivant les états d’âme, les décisions difficiles, les angoisses mais aussi les stratagèmes politiques, la fabrication d’un récit médiatique, les erreurs commises, les pensées des uns et les arrières pensées des autres...

Avec des images, elles aussi, inédites, nous sommes au plus près des dirigeants français lors de la tuerie de Charlie Hebdo, la traque des terroristes, la prise d’otage de l’Hyper Cacher, l’unité nationale, la marche du 11 janvier, ou encore les attentats du 13 novembre.

Dans ce récit haletant, les doutes, les moments d’émotion et de bascule, les failles sécuritaires, apparaissent mais aussi la comédie politique qui, avec ses calculs et ses coups de poker, continue pendant ces moments tragiques.