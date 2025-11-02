recherche
Documentaires

Le document "Attentats : au cœur du pouvoir" rediffusé sur T18 lundi 3 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 novembre 2025 95
Le document "Attentats : au cœur du pouvoir" rediffusé sur T18 lundi 3 novembre 2025

Lundi 3 novembre 2025 à 20:55, T18 rediffusera le documentaire "Attentats : au cœur du pouvoir" de Bruno Dive réalisé en 2018 par Antoine Vitkine.

Dans les coulisses du pouvoir, ce documentaire raconte les attentats de janvier et de novembre 2015.

Les principaux acteurs de ces évènements ont livré leurs témoignages inédits en décrivant les états d’âme, les décisions difficiles, les angoisses mais aussi les stratagèmes politiques, la fabrication d’un récit médiatique, les erreurs commises, les pensées des uns et les arrières pensées des autres...

Avec des images, elles aussi, inédites, nous sommes au plus près des dirigeants français lors de la tuerie de Charlie Hebdo, la traque des terroristes, la prise d’otage de l’Hyper Cacher, l’unité nationale, la marche du 11 janvier, ou encore les attentats du 13 novembre.

Dans ce récit haletant, les doutes, les moments d’émotion et de bascule, les failles sécuritaires, apparaissent mais aussi la comédie politique qui, avec ses calculs et ses coups de poker, continue pendant ces moments tragiques.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Boire&quot;, soirée continue sur l'alcoolisme mardi 4 novembre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Boire", soirée continue sur l'alcoolisme mardi 4 novembre 2025 sur France 2 (vidéo)

02 novembre 2025 - 12:37

Sur le même thème...

&quot;Boire&quot;, soirée continue sur l'alcoolisme mardi 4 novembre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Boire", soirée continue sur l'alcoolisme mardi 4 novembre 2025 sur France 2 (vidéo)

02 novembre 2025 - 12:37

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 2 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 2 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (…

01 novembre 2025 - 20:10 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...