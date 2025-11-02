recherche
"Cuisine coréenne, la diplomatie du kimchi" sur France 5 mardi 4 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 novembre 2025 159
Mardi 4 novembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire inédit "Cuisine coréenne, la diplomatie du kimchi" qui révèle comment la Corée du Sud transforme le kimchi en puissant instrument de soft power, entre héritage ancestral et stratégie nationale orchestrée.

De la Bretagne aux temples bouddhistes coréens, ce documentaire vous propose un voyage géopolitique dans l’assiette, où chaque pot de kimchi fermenté incarne l’ambition d’un rayonnement mondial.

"Cuisine coréenne, la diplomatie du kimchi" analyse la montée de la K-Food en France pour révéler comment la Corée du Sud déploie sa gastronomie comme un levier de rayonnement culturel mondial.

Des marchés bretons aux temples bouddhistes, le film suit celles et ceux qui cuisinent, transmettent, adaptent et exportent cette tradition culinaire fondée sur la fermentation. Le kimchi, plat emblématique, devient le symbole d’une stratégie de soft power assumée, entre modernité agro-industrielle et héritage millénaire.

Le documentaire explore les coulisses d’un plan national orchestré par Séoul pour séduire les papilles, soutenir l’économie et affirmer une identité.

Une immersion savoureuse et géopolitique dans l’assiette, où les saveurs fermentées portent une ambition diplomatique inédite.

Suivez nous...