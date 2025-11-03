recherche
"La folle histoire d'Ikea" dévoilée sur RMC Story mardi 4 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 3 novembre 2025
Mardi 4 novembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera "La folle histoire d'Ikea", un documentaire inédit qui retrace l'ascension fulgurante de la marque suédoise Ikea, depuis sa création par Ingvar Kamprad en 1943 jusqu'à son statut actuel de leader mondial de l'ameublement.

C'est l'histoire d'une marque aux couleurs de la Suède, devenue leader mondial de l’ameublement et de la décoration. Les meubles Ikea, design, pas chers et aux noms imprononçables, sont partout : on les a chez nous, on les reconnait chez les autres, on les voit même au cinéma comme dans “Fight Club ».

Créée en 1943 par un jeune suédois de 17 ans, Ingvar Kamprad, la marque est d’abord une toute petite entreprise de vente par correspondance, mais il ne lui faut qu’une trentaine d’années pour devenir une énorme multinationale. Au cœur de cette évolution, une révolution : des meubles design à un prix accessible pour tous. Finie, l’armoire des grands-parents transmise de génération en génération ! 

Et le secret de cette révolution économique, c’est le paquet plat, plus facile à stocker, à livrer, et qui implique les consommateurs en leur donnant une clé Allen pour monter les meubles chez eux. Un game-changer d’autant plus redoutable qu’il est accompagné de techniques marketing ultra efficaces : des magasins savamment construits autour de mises en scène lifestyle, où tout, du restaurant à la taille des sacs, est pensé pour vous faire acheter le plus possible.

Aujourd'hui encore, aucun concurrent ne peut rivaliser. Mais devenue mastodonte, la marque se voit désormais reprocher sa colossale consommation de bois pour fabriquer des meubles à la durée de vie limitée – la fast furniture. 

Alors, comment affronter ces nouveaux défis sans renier son ADN ?   

Voici la folle histoire d’Ikea !

Suivez nous...