"L'énigme de la momie des marais" sur France 5 jeudi 6 novembre 2025 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 4 novembre 2025
Jeudi 6 novembre 2025 à 21:05 dans "Science grand format", France 5 rediffusera « L'énigme de la momie des marais » un document écrit par Manon Raineri, réalisé par Alexis de Favitski.

C’est un vestige archéologique pas comme les autres, une trouvaille exceptionnelle, conservée dans un marais danois depuis plus de 2 500 ans : l’homme de Tollund, une momie naturelle qui nous offre, cas rarissime, un face-à-face inédit avec le passé.

Contempler ce visage endormi qui a miraculeusement traversé les siècles, c’est imaginer d’où il venait, qui il était, comment il vivait, et surtout : pourquoi est-il mort ? Que faisait-il ici, dans la tourbe, avec une corde au cou ? A-t-il été pendu ? Pour quel motif ? Dans quel contexte ?

Un véritable cold case pour les scientifiques qui, depuis sa découverte en 1950, tentent de résoudre cette énigme ! D’autant plus que l’homme de Tollund n’est pas un cas isolé : des centaines de corps ont ainsi été retrouvés dans les tourbières du nord-ouest de l’Europe, la plupart ayant connu des morts violentes.

Conçu comme une véritable enquête policière, ce film collecte, dans les pas des scientifiques, les indices. Il les rassemble comme autant de pièces d’un puzzle. Un puzzle qui décrit l’histoire d’un ancêtre, d’une société, d’une époque, où des hommes et des femmes qui nous ressemblent – et nous en avons ici la preuve ! – ont vécu et sont morts, parfois dans des conditions terribles…

Du Danemark au Royaume-Uni, en passant par la France, nous allons enquêter, de questionnement en questionnement, à travers les tourbières, les laboratoires et les musées gardiens de fascinants trésors. Nous allons reconstituer une époque grâce à l’archéologie expérimentale, et raconter au plus près les derniers instants de notre victime.
Dernière modification le mardi, 04 novembre 2025 14:36
Publié dans Documentaires
