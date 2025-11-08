"Les trésors de la Riviera française" avec Sophie Jovillard lundi 10 novembre 2025 sur France 4 (vidéo)

Lundi 10 novembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Les trésors de la Riviera française", un document dans lequel Sophie Jovillard part à la découverte des trésors les plus précieux de notre patrimoine.

Éléonore Louise, E1027, château de la Colle noire, de la Croë, Californie… sont quelques-unes des propriétés hors du commun que vous allez découvir dans ce document.

À Cannes, c’est la villa Éléonore Louise qui a fait basculer le destin de la cité internationale du cinéma. Sophie Jovillard vous en livrera les secrets. À Nice, Sophie Jovillard ira sur les traces d’un aristocrate russe qui a fait sortir de terre une véritable folie, le château Valrose. Sophie Jovillard vous dévoilera aussi le drame du tsar de Russie, survenu dans sa villa. À la même époque naît la promenade des Anglais. Au Cap d’Antibes, vous découvrirez le château de la Croë. Le mécène Roman Abramovich ne l’ouvre jamais aux caméras de télévision. Ici vécurent les sulfureux duc et duchesse de Windsor.

Sophie Jovillard poursuivra son grand tour de la Côte d’Azur dans des propriétés qui se sont parées de jardins exceptionnels, à l’image de la villa Ephrussi de Rothschild. À la villa Californie, chez Marina Picasso, Sophie Jovillard rencontrera Jean Mus, le créateur des plus somptueux jardins de la Méditerranée. Le balcon mythique où Francis Scott Fitzgerald a écrit Tendre est la nuit ; la dernière propriété de Christian Dior au milieu des fleurs : ils sont tous venus chercher ici les plus beaux décors du monde.

Bienvenue sur la Riviera française. Sophie Jovillard va vous en faire découvrir les plus beaux trésors.

Les villas et lieux dont nous allons pousser les portes :