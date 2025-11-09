recherche
"De Gaulle, le commencement" document inédit diffusé sur France 2 mardi 11 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 9 novembre 2025 155
À l'occasion de la commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale, France 2 diffusera mardi 11 novembre 2025 à 21:10 le documentaire inédit "De Gaulle, le commencement" de Frédéric Brunnquell.

Dans une émission spéciale présentée en direct par Julian Bugier, France 2 vous proposera de découvrir le documentaire "De Gaulle, le commencement" qui revient sur une période méconnue de la vie de Charles de Gaulle.

Réalisée par Frédéric Brunnquell, cette œuvre inédite, en s’appuyant sur des documents d’archives, retrace le parcours et le quotidien du jeune militaire au cœur de la Première Guerre mondiale. Blessé en 1914 sur le front belge, puis en 1916 à Verdun, il vit trente-deux mois de captivité douloureuse et tente à plusieurs reprises de s’échapper des forteresses allemandes. Une période déterminante pour le futur fondateur de la France Libre et de la Ve République, qui a influencé le cours de l’Histoire.

Cinquante-cinq ans après sa mort, le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle reste très présent dans la mémoire des Français. Sa force visionnaire et son destin résonnent dans nos vies à l’heure où de nombreux dirigeants politiques revendiquent une partie de son héritage.

Épisode 1  La mort de Charles

Charles de Gaulle attend la guerre de 1914 sûr de lui et de sa nécessité. Jeune officier, il est blessé dès les premiers jours de combat à Dinant, en Belgique, en tentant d’arrêter l’armée allemande. Après des mois d’hôpital, il retrouve le front et les tranchées auxquelles nul soldat n’est préparé. En 1916, il participe à la défense de Verdun et disparaît. Donné pour mort, il reçoit à titre posthume la Légion d’honneur des mains de son supérieur, le général Philippe Pétain.

Épisode 2  Le prisonnier

Charles de Gaulle n’est pas mort. Il est prisonnier des Allemands. Dans un camp de détention, parmi d’autres officiers de l’armée française, il se fait un devoir de s’évader pour rejoindre le front. Pour s’échapper, il échafaude de nombreux plans rocambolesques, mais se fait reprendre à chaque tentative. Il passe 1 000 jours en captivité pendant lesquels il développe ses idées politiques. À sa libération, en 1918, il critique les termes de la paix imposée à l’Allemagne. Cette période fut formatrice pour le futur leader que l’on connaît en 1940.

Avec : Eliott Margueron dans le rôle de Charles de Gaulle, Nathalie Boutefeu dans le rôle de Jeanne de Gaulle, Serge Bagdassarian, de la Comédie-Française, dans le rôle d'Henri de Gaulle et la participation d’Emmanuel Salinger dans le rôle du colonel Philippe Pétain.

Suivez nous...