"Énergie domestique : le courant passe-t-il ?" sur France 5 mardi 11 novembre 2025

Mardi 11 novembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire "Énergie domestique : le courant passe-t-il ?" de Chloé Vienne et Vincent Guerin.

En dix ans la facture d’électricité n’a cessé d’augmenter, en étant multipliée parfois par deux selon les foyers ! Alors comment faire baisser le coût de ses factures ? Et si la solution était d’opter pour des énergies alternatives ? Éolien, panneaux solaires ou maison autonome, de plus en plus de possibilités pour minimiser son impact écologique et énergétique s’offrent à nous, mais quelles sont les meilleures solutions ?

Avec plus de 550 000 foyers équipés en panneaux solaires ces deux dernières années, le photovoltaïque a le vent en poupe ! Mais qui dit tendance forte, dit aussi marché concurrentiel, avec des offres plus ou moins sérieuses. David Bougio, électricien indépendant, passe sa vie sur les routes à réparer des installations défectueuses. « Souvent je me retrouve avec des gens qui ont été démarchés chez eux et ont signé pour des panneaux dont le volume est trop grand par rapport à leurs besoins, vendus trop cher et très très souvent mal installés… »

S’il existe des entreprises sérieuses, des escrocs profitent de la crédulité des gens pour les arnaquer. Si bien que le nombre de plaintes pour arnaque aux panneaux solaires s’élève à plusieurs milliers ! Nous suivrons les démarches d’Annie, qui se bat aux côtés du collectif qu’elle a monté pour obtenir réparation…

Alors que les tarifs de l’énergie s’envolent et que la dépendance aux grands réseaux suscite inquiétude et résignation, certains refusent de rester spectateurs. Ils décident, à leur échelle, de se réapproprier leur capacité à produire. Mieux : à comprendre ce qu’ils consomment.

Dans un coin de l’Alsace, chaque année, une dizaine de personnes venues de toute la France se retrouvent à la Foire Eco Bio pour un atelier hors du commun : monter une éolienne Pigott, du nom de son inventeur. En seulement cinq jours, guidés par Jay, le formateur de l’association, les stagiaires vont assembler une véritable éolienne qui produira au minimum 1 kWh, soit l’équivalent de la puissance d’un frigo. L’idée de l’association : faire en sorte que ces élèves puissent aider d’autres personnes à créer leur propre éolienne !

Au fin fond de la Bretagne, quatre éoliennes sont en train de changer le paysage… et l’avenir énergétique de la région. Mais, ici, pas de multinationales à l’horizon. Le parc Féeole, c’est l’histoire d’un projet citoyen porté par des habitants, des agriculteurs, des élus, épaulés par la communauté de communes et plusieurs partenaires publics. Une aventure longue de quinze ans, semée d’embûches, de pauses et de redémarrages, mais guidée par une idée simple : produire une énergie propre, locale, et surtout partagée. Vous assisterez au démarrage des éoliennes et à la fin du projet !

Et si demain plus aucune facture d’énergie ne tombait dans la boîte aux lettres ? Plus d’abonnement, plus de compteur, plus de prélèvement automatique… mais une maison autonome qui fonctionne grâce au soleil, à la pluie et à la terre. Ce rêve, plusieurs familles françaises l’ont déjà réalisé, avec notamment l’aide d’un pionnier en la matière, Dominique Lasne, architecte de 72 ans qui conçoit ce type de maison depuis vingt ans ! Bâties en bois, chauffées par le soleil et isolées grâce à des matériaux biosourcés… de quoi donner quelques idées !