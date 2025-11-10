"La folle histoire de Disney" dévoilée sur RMC Story mardi 11 novembre 2025

Mardi 11 novembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera "La folle histoire de Disney", un document inédit qui retrace l'histoire de Disney, une entreprise unique qui nous transporte dans un monde magique depuis plus d'un siècle.

C'est l’histoire d'une marque unique, qui nous entraine dans un monde magique et enchanté depuis plus de 100 ans, de Mickey au Roi Lion en passant par Blanche-Neige.

À l’origine de ces films qui ont bercé nos enfances, Walt Disney, créateur génial, mais marqué à vie par le mépris des grands studios de l’époque. Décidé à exploiter ses créations en créant son propre studio, il réussit à concocter une recette magique qui fera ses premiers succès.

Ses ingrédients : une base de conte classique, une pincée d’innovation technologique dans l’animation, une bonne dose de chansons, et surtout un marketing toujours plus innovant.

Car Walt est aussi un businessman de génie et il aura toujours à cœur de diversifier ses revenus, jusqu’à inventer ce qui restera la machine à cash de la société : les parcs d’attraction.

Après avoir survécu aux années difficiles qui ont suivi la mort de son créateur, Disney a réussi à peupler nos imaginaires d’adultes en mettant la main sur de multiples franchises dans les années 2000 : Pixar, Marvel, Star Wars… C’est aujourd’hui un géant du divertissement qui domine le box-office comme aucun autre studio dans l’histoire du cinéma.

Comment a-t-elle réussi à autant distancer ses concurrents, de Universal à Warner Bros ? Et comment parvient-elle à se renouveler sans renoncer à son ADN ?

Voici la folle histoire de Disney !