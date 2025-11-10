recherche
Documentaires

"La folle histoire de Disney" dévoilée sur RMC Story mardi 11 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 10 novembre 2025 195
"La folle histoire de Disney" dévoilée sur RMC Story mardi 11 novembre 2025

Mardi 11 novembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera "La folle histoire de Disney", un document inédit qui retrace l'histoire de Disney, une entreprise unique qui nous transporte dans un monde magique depuis plus d'un siècle.

C'est l’histoire d'une marque unique, qui nous entraine dans un monde magique et enchanté depuis plus de 100 ans, de Mickey au Roi Lion en passant par Blanche-Neige

À l’origine de ces films qui ont bercé nos enfances, Walt Disney, créateur génial, mais marqué à vie par le mépris des grands studios de l’époque. Décidé à exploiter ses créations en créant son propre studio, il réussit à concocter une recette magique qui fera ses premiers succès. 

Ses ingrédients : une base de conte classique, une pincée d’innovation technologique dans l’animation, une bonne dose de chansons, et surtout un marketing toujours plus innovant. 

Car Walt est aussi un businessman de génie et il aura toujours à cœur de diversifier ses revenus, jusqu’à inventer ce qui restera la machine à cash de la société : les parcs d’attraction. 

Après avoir survécu aux années difficiles qui ont suivi la mort de son créateur, Disney a réussi à peupler nos imaginaires d’adultes en mettant la main sur de multiples franchises dans les années 2000 : Pixar, Marvel, Star Wars… C’est aujourd’hui un géant du divertissement qui domine le box-office comme aucun autre studio dans l’histoire du cinéma. 

Comment a-t-elle réussi à autant distancer ses concurrents, de Universal à Warner Bros ? Et comment parvient-elle à se renouveler sans renoncer à son ADN ?

Voici la folle histoire de Disney !

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;On a du nouveau&quot; sur NOVO 19 lundi 10 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux

"On a du nouveau" sur NOVO 19 lundi 10 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux

10 novembre 2025 - 17:14

Sur le même thème...

&quot;Minute par minute - 13 novembre : le jour où Paris a été attaquée&quot;, mardi 11 novembre 2025 sur W9 (vidéo)

"Minute par minute - 13 novembre : le jour où Paris a été attaquée", mardi 11 novembre 2025 sur W9 (vidéo)

10 novembre 2025 - 11:19

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 12 novembre 2025, les invités reçus par…

10 novembre 2025 - 15:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...