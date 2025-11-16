recherche
Documentaires

"Notre Histoire de France" : le règne de Louis XIII et Louis XIV mardi 18 novembre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 16 novembre 2025 140
"Notre Histoire de France" : le règne de Louis XIII et Louis XIV mardi 18 novembre 2025 sur France 2

Mardi 18 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de la seconde saison de la série documentaire "Notre Histoire de France" racontée par Sonia Rolland.

Fort du succès de la première saison, la série documentaire "Notre Histoire de France" revient pour une nouvelle saison, nous plongeant au cœur d'une période charnière de notre histoire. Une époque fascinante, où se croisent des personnages emblématiques, des Françaises et des Français qui, par leur vision, leur courage ou leur destinée, ont marqué à jamais notre pays.

Du règne des rois emblématiques comme Louis XIII puis Louis XIV aux fastes et tragédies de l'Empire, Notre Histoire de France explore deux siècles de bouleversements qui ont façonné l'âme de la France moderne. À travers les destins de figures légendaires comme le Roi-Soleil, Marie-Antoinette ou Richelieu, la série plonge au cœur d'une nation en quête d'identité. Du siècle des Lumières à la tempête de la Révolution, qui mènera à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des aspirations républicaines aux conquêtes de Napoléon, c'est toute la société française qui vacille entre liberté et autorité, violence et progrès. Un voyage épique où l'idéal et la révolte redéfinissent les frontières de l'histoire, et où chaque bataille, chaque victoire, ouvrent la voie à un nouvel ordre.

Cette saison sera portée par une narratrice exceptionnelle, la comédienne et réalisatrice Sonia Rolland. Une figure emblématique, très appréciée du grand public. En tant que guide bienveillante, elle invite les téléspectateurs à un voyage immersif à travers les époques. Elle incarne un rôle inattendu, celui d'une voyageuse du temps. À travers des scènes clés de notre histoire, elle traverse les décors et les époques, se fondant dans le passé tout en portant un regard nouveau, intime et profondément humain sur l'histoire de France.

Épisode 1  Louis XIII, le dilemme d'un roi

Au début du XVIIe siècle, dans un climat de trahisons et d’intrigues, avec les Mousquetaires pour protéger le trône des complots incessants, Richelieu et Louis XIII mènent une lutte acharnée contre l’opposition de Marie de Médicis et les grandes familles aristocratiques. Un duo atypique, allié dans la transformation de la France en un royaume puissant et unifié, au prix de sacrifices et de ruptures familiales irréversibles.

Épisode 2  Louis XIV, le monarque absolu

Louis XIV est un monarque absolu, le Roi-Soleil, qui impose son autorité sur toute la France depuis son palais de Versailles. Sous son règne, la France rayonne dans toute l’Europe, aussi bien sur le champ de bataille que dans les arts et les lettres. Un roi visionnaire, qui érige la France en modèle culturel et intellectuel tout en posant, sans le savoir, les fondations des fractures à venir.

À la suite de ces deux épisodes inédits, France 2 rediffusera deux autres épisodes de la saison 1.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : Objectif tout plaquer, dimanche 16 novembre 2025 sur TF1

"Grands Reportages" : Objectif tout plaquer, dimanche 16 novembre 2025 sur TF1

16 novembre 2025 - 13:34

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; : Objectif tout plaquer, dimanche 16 novembre 2025 sur TF1

"Grands Reportages" : Objectif tout plaquer, dimanche 16 novembre 2025 sur TF1

16 novembre 2025 - 13:34

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 16 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

15 novembre 2025 - 15:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...