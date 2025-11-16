"Notre Histoire de France" : le règne de Louis XIII et Louis XIV mardi 18 novembre 2025 sur France 2

Mardi 18 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de la seconde saison de la série documentaire "Notre Histoire de France" racontée par Sonia Rolland.

Fort du succès de la première saison, la série documentaire "Notre Histoire de France" revient pour une nouvelle saison, nous plongeant au cœur d'une période charnière de notre histoire. Une époque fascinante, où se croisent des personnages emblématiques, des Françaises et des Français qui, par leur vision, leur courage ou leur destinée, ont marqué à jamais notre pays.

Du règne des rois emblématiques comme Louis XIII puis Louis XIV aux fastes et tragédies de l'Empire, Notre Histoire de France explore deux siècles de bouleversements qui ont façonné l'âme de la France moderne. À travers les destins de figures légendaires comme le Roi-Soleil, Marie-Antoinette ou Richelieu, la série plonge au cœur d'une nation en quête d'identité. Du siècle des Lumières à la tempête de la Révolution, qui mènera à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des aspirations républicaines aux conquêtes de Napoléon, c'est toute la société française qui vacille entre liberté et autorité, violence et progrès. Un voyage épique où l'idéal et la révolte redéfinissent les frontières de l'histoire, et où chaque bataille, chaque victoire, ouvrent la voie à un nouvel ordre.

Cette saison sera portée par une narratrice exceptionnelle, la comédienne et réalisatrice Sonia Rolland. Une figure emblématique, très appréciée du grand public. En tant que guide bienveillante, elle invite les téléspectateurs à un voyage immersif à travers les époques. Elle incarne un rôle inattendu, celui d'une voyageuse du temps. À travers des scènes clés de notre histoire, elle traverse les décors et les époques, se fondant dans le passé tout en portant un regard nouveau, intime et profondément humain sur l'histoire de France.

Épisode 1 • Louis XIII, le dilemme d'un roi

Au début du XVIIe siècle, dans un climat de trahisons et d’intrigues, avec les Mousquetaires pour protéger le trône des complots incessants, Richelieu et Louis XIII mènent une lutte acharnée contre l’opposition de Marie de Médicis et les grandes familles aristocratiques. Un duo atypique, allié dans la transformation de la France en un royaume puissant et unifié, au prix de sacrifices et de ruptures familiales irréversibles.

Épisode 2 • Louis XIV, le monarque absolu

Louis XIV est un monarque absolu, le Roi-Soleil, qui impose son autorité sur toute la France depuis son palais de Versailles. Sous son règne, la France rayonne dans toute l’Europe, aussi bien sur le champ de bataille que dans les arts et les lettres. Un roi visionnaire, qui érige la France en modèle culturel et intellectuel tout en posant, sans le savoir, les fondations des fractures à venir.

À la suite de ces deux épisodes inédits, France 2 rediffusera deux autres épisodes de la saison 1.