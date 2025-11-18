"Oumuamua, l’inconnu venu de l’espace" sur France 5 jeudi 20 novembre 2025

Jeudi 20 novembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire "Oumuamua, l’inconnu venu de l’espace", une fascinante enquête scientifique internationale entre controverses et vertiges devant l’inexplicable.

Le passage d’Oumuamua, premier objet interstellaire détecté par l’humanité, déclenche une fascinante enquête scientifique internationale entre controverses et vertiges devant l’inexplicable.

En octobre 2017, l’astronome Robert Weryk découvre un minuscule point lumineux dans le ciel grâce au télescope Pan-STARRS 1, perché au sommet d’un volcan endormi à Hawaï. À première vue, il pourrait s’agir d’un astéroïde parmi tant d’autres. Pourtant, très vite, les données s’accumulent et l’évidence s’impose. Cet objet, baptisé Oumuamua, « le messager » en hawaïen, n’est pas un simple caillou céleste. C’est le tout premier visiteur interstellaire jamais observé dans notre système solaire.

Venu d’une autre étoile, Oumuamua défie les lois établies. Sa vitesse est vertigineuse, plus de 100 000 km/h. Sa trajectoire, une parabole audacieuse à travers notre système solaire, le fait s’approcher de la Terre à moins de 25 millions de kilomètres avant de repartir vers l’espace profond. Mais le plus intrigant reste à venir : sa route s’est écartée de manière inexplicable des prévisions établies par les lois de la gravitation. Il ne présente aucune des caractéristiques habituelles d’une comète qui auraient pu justifier cette déviation soudaine. Déconcertés, les scientifiques multiplient les hypothèses sans parvenir à trancher. L’une d’elles, plus radicale, crée la polémique : celle de l’astrophysicien Avi Loeb, qui suggère qu’Oumuamua pourrait être un objet d’origine artificielle, envoyé par une civilisation extraterrestre.

Le passage de cet objet mystérieux laisse derrière lui un monde scientifique en ébullition. Les uns défendent la rigueur des modèles établis, les autres osent de nouvelles théories. À travers le regard des plus grands spécialistes mondiaux, ce documentaire nous plonge au cœur d’une enquête scientifique passionnante. D’Hawaï au Colorado, en passant par le Chili et la France, les astronomes scrutent chaque indice, mobilisent les télescopes terrestres et spatiaux les plus puissants, questionnent les données et les hypothèses, les confrontent, les remettent en cause.

Mais Oumuamua est déjà reparti vers les confins de l’espace, trop vite, trop loin, échappant aux instruments qui tentaient encore de le scruter. Il laisse derrière lui bien plus de questions que de certitudes.

Depuis, une course scientifique s’est engagée. Comment ne pas revivre cette frustration ? Comment se préparer à la prochaine rencontre ? Car il y aura un prochain visiteur, peut-être même bientôt. Aux quatre coins du globe, les astronomes affûtent leurs outils. La récente mise en service du télescope Vera C. Rubin, au Chili, devrait permettre de détecter ces voyageurs venus d’ailleurs dès leur entrée dans notre système solaire. Avec lui, c’est la promesse de, peut-être, percer le mystère de leur origine. Mais certains voient plus loin encore. Plusieurs équipes de chercheurs et d’ingénieurs travaillent déjà sur un projet aussi ambitieux que complexe : concevoir une mission spatiale capable de rattraper Oumuamua. Si ce mystérieux éclaireur reste dans notre voisinage cosmique le temps nécessaire, un tel scénario pourrait devenir réalité à l’horizon 2035 !

En retraçant l’avancée des recherches, en confrontant les théories les plus sérieuses aux hypothèses les plus audacieuses, Oumuamua, l’inconnu venu de l’espace propose un voyage scientifique captivant. Une enquête rigoureuse, mais ouverte à l’inconnu. Car peut-être que la plus grande découverte de notre époque ne réside pas uniquement dans les données des télescopes… mais dans notre capacité à envisager, sans dogmatisme, l’impensable.

Un documentaire inédit écrit et réalisé par Jérôme Ségur et Bernard Mathieu.