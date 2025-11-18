recherche
"Miraculés, routes piégés et fous du volant : les pires accidents" sur RMC Découverte jeudi 20 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 18 novembre 2025 184
Jeudi 20 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Dangers sur la route" : « Miraculés, routes piégés et fous du volant : les pires accidents ».

Sur la planète, plus de 1,4 milliard de véhicules sont en circulation sur nos routes. Un chiffre qui devrait atteindre 2,5 milliards d'ici 2050.

Avec un trafic toujours plus dense et la surpopulation mondiale, le nombre d'accidents aux 4 coins du globe explose. En voiture, à deux roues, dans les transports en commun ou même à pied, sur la route le danger est partout ! Et à tout moment, une catastrophe peut survenir devant vous !

Aujourd'hui, grâce à la multiplication des vidéos d'accidents captés par les caméras embarquées, les « dashcams » - ces petites caméras fixées sur le tableau de bord des véhicules pour filmer la route - mais aussi les caméras de surveillance et les téléphones portables, vous allez vivre les accidents au plus près de l'action !

Entre carambolages, chocs frontal, explosions et collisions spectaculaires, découvrez l'envers du décor des plus gros crashs de la planète. Et à la fin de chaque épisode, un TOP 10 inédit vous dévoilera des images à peine croyables. Mais rassurez-vous, tous les accidents que vous allez avoir ont un point commun : aucune personne impliquée dans le crash n'a été tuée ou même gravement blessée.

Alors, accrochez votre ceinture et embarquez dans l'univers des accidents de la route !

Suivez nous...