"Lithium, retour à la mine" : la bataille d’Échassières sur France 3 lundi 24 novembre 2025

Lundi 24 novembre 2025 à 23:10 dans "La ligne bleue", France 3 diffusera « Lithium, retour à la mine » un document écrit et réalisé par Élise Richard.

Dans le département de l’Allier, le village d’Échassières abrite un trésor : l’un des plus importants gisements de lithium d’Europe.

Pour exploiter ce métal, indispensable aux batteries des voitures électriques, l’entreprise française Imerys prévoit d’ouvrir une mine souterraine. Un projet colossal dont l’objectif est de produire 34 000 tonnes hydroxyde de lithium chaque année, soit de quoi équiper 700 000 véhicules par an.

Stratégique pour la France, mais aussi pour l’Europe, ce projet de mine est présenté comme une solution pour sortir de notre dépendance aux métaux critiques tout en accélérant la transition énergétique. Au niveau local, il permettrait aussi de créer quelque 1 500 emplois directs et indirects.

Pour une partie des habitants du territoire, cette mine est donc la promesse d’un renouveau socio-économique. Elle fait également écho au passé minier d’Échassières et à la richesse de son sous-sol. Le tungstène notamment, y a été exploité durant le siècle dernier. Une période faste, dont les plus anciens se souviennent avec nostalgie.

D’autres habitants, en revanche, s’inquiètent des conséquences environnementales de cette future mine de lithium. Entre le risque de pollution et la prédation sur l’eau, ils craignent que leur territoire soit sacrifié au nom de la décarbonation du pays. Prêts à tout pour que ce projet ne voit jamais le jour, ils militent pour plus de sobriété et dénoncent la politique de relance minière partout en Europe.

À travers la parole de cette population divisée, du groupe industriel Imerys, mais aussi d’experts, Élise Richard décrypte les impacts sociaux, économiques et environnementaux de ce projet minier, dont l’enjeu dépasse largement le département de l’Allier. Sans parti pris, son documentaire Lithium, retour à la mine interroge les paradoxes de la transition énergétique : comment concilier urgence climatique, souveraineté minérale et respect des territoires ?