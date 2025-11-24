"Secrets d'histoire - Juan Carlos, la gloire et l'exil" sur France 3 mercredi 26 novembre 2025

À l’occasion de l’anniversaire de la mort du dictateur espagnol Franco il y a 50 ans et de la montée sur le trône de Juan Carlos qui a rétabli la démocratie en Espagne, France 3 vous propose une soirée exceptionnelle mercredi 26 novembre 2025.

Pour la première fois depuis son départ retentissant, le roi émérite Juan Carlos d'Espagne a accepté de se confier dans un entretien-événement à Stéphane Bern.

Avant cette interview exclusive, "Secrets d’Histoire" fait revivre le destin romanesque, mais aussi sulfureux, de l’ancien roi d’Espagne.

21.10 "Secrets d'Histoire : Juan Carlos, la gloire et l’exil !"

La vie hors norme de ce souverain débute dans la gloire, lorsque son règne est salué par tous, et se termine avec sa chute vertigineuse, émaillée de zones d’ombre qui vont le conduire à son abdication.

De son exil doré à Abu Dhabi, où Juan Carlos vit dans son somptueux refuge aux Émirats arabes unis, jusqu'à ses déboires judiciaires et financiers, Secrets d’Histoire mène l’enquête sur tous les épisodes qui ont ébranlé la monarchie. Les soupçons de corruption, ainsi que les critiques sur sa vie amoureuse haute en couleur, ont affecté durablement l’image du monarque.

Éclaboussé par les scandales jusque dans sa propre famille, Juan Carlos, Bourbon d’Espagne, descendant de Louis XIV, aura terni durant ces dernières années l’image positive du héros de la démocratie espagnole.

L’occasion pour Secrets d’Histoire de raconter le destin de cette famille royale, de ses palais châteaux et trésors, comme l’étonnante « Casa del labrador » classée au patrimoine mondial de l’Humanité.

Quel paradoxe que ce roi d’Espagne qui a protégé la démocratie dans son pays et qui termine sa vie en exil, accusé dans sa propre famille de fragiliser la monarchie dont l’avenir est incertain, malgré les efforts de son héritier le roi Felipe VI.

Avec la participation de :

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO , ancien chef du gouvernement espagnol.

, ancien chef du gouvernement espagnol. Michel DE GRÈCE , cousin germain de la reine Sofia.

, cousin germain de la reine Sofia. Don Josep CUSI , ami intime du roi.

, ami intime du roi. Don Jaime CARVAJAL , ami d’enfance du roi.

, ami d’enfance du roi. Benoît PELLISTRANDI , historien.

, historien. Laurence DEBRAY , biographe, historienne.

, biographe, historienne. Isabelle RIVIÈRE , écrivain.

, écrivain. Philippe NOURRY , biographe, historien.

, biographe, historien. Serge RAFFY , journaliste.

, journaliste. France ROQUE , amie du couple royal.

, amie du couple royal. Carlos BASTARRECHE SAGÜES , ambassadeur d’Espagne en France.

, ambassadeur d’Espagne en France. Franck FERRAND, historien.

22:50 Juan Carlos, confidences d'un roi en disgrâce

Stéphane Bern a pu s’entretenir en exclusivité avec le roi émérite d’Espagne à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, où il vit aujourd’hui en exil.

Un demi-siècle après son avènement et à l’occasion de la sortie de ses Mémoires, Réconciliation, Juan Carlos Ier se confie sur son exil, sur les affaires qui ont terni son règne, sur sa relation avec Franco et avec sa famille, et particulièrement son père, mais aussi sur les grands moments de son règne, son avènement il y a cinquante ans ou son acte de résistance face à la tentative de coup d’État militaire en février 1981.

En près de quarante ans de règne, celui que l’on surnommait Juan Carlos le Bref a mené l’Espagne sur la voie de la démocratie, en dotant le pays d’une nouvelle Constitution. Unanimement aimé et respecté, le roi d’Espagne a vu son image ternie par les scandales, des amitiés ou des amours adultères, des affaires financières et fiscales qui ont fini par entacher son prestige, et des ennuis de santé l’ont conduit à abdiquer le 18 juin 2014 au profit de son fils Felipe VI.