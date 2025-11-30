"France-Japon, l'amour food" un voyage par les papilles, mardi 2 décembre 2025 sur France 5

Mardi 2 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire inédit "France-Japon, l'amour food" réalisé par Victoire Mabille, un voyage culinaire captivant qui va vous en mettre plein les papilles...

C’est une passion dévorante qui dure depuis plus d’un siècle. Un amour partagé, incandescent. Une relation fusionnelle, et pourtant longue distance, tant kilométrique que culturelle. Deux nations fortes de traditions gastronomiques bien ancrées dans leur histoire. Sur le papier, diamétralement opposées, faites pour ne pas se comprendre. Elles se retrouvent aujourd'hui, autour de la table, pour qu’enfin la lune de miel ne se termine jamais. La France et le Japon, un amour food.

Entre la découverte de chefs français passionnés plus japonais que les Japonais et des cadors étoilés amoureux de la cuisine française, entremêlée par une enquête sur les faux restaurants authentiques et le saumon faussement japonais… ce documentaire retrace l’épopée de notre appétence sans bornes pour la gastronomie japonaise.

Une invitation au voyage par les papilles !