"Têtes plongeantes, faire équipe pour la santé mentale" sur TMC mardi 2 décembre 2025

Mardi 2 décembre 2025 à 21:25, TMC diffusera le documentaire inédit "Têtes plongeantes, faire équipe pour la santé mentale" réalisé par Lenny Grosman et Ronan Boscher.

Aujourd'hui, 60% des Français préfèrent ne pas parler de leurs troubles de santé mentale. Pourtant, un quart des Français connaîtra un tel problème au cours de sa vie et 1 jeune sur 3 âgé de 18 à 25 ans a un trouble de santé mentale. Face à cet état des lieux, des Champions du monde 2018 de football se livrent sur leur santé mentale.

A travers des cercles de parole aux côtés de jeunes venus partager leur histoire, ils dévoilent en exclusivité des moments intimes de leurs périodes de mal être, de harcèlement, d'angoisse, de dépression, vécus en parallèle de leur succès.

Ces rencontres à cœur ouvert invitent à libérer la parole, mieux connaître et soigner ces blessures invisibles et trouver des solutions.

Avec :

Raphaël Varane, Olivier Giroud, Blaise Matuidi, Samuel Umtiti, Djibril Sidibé, champions du monde 2018 de football, à travers le collectif Génération 2018.

La championne de football Gaëtane Thiney.

Des jeunes de France : Opa, Nasrine, Pauline, Emy, Lilou, Zoé, Edouard.

Les experts scientifiques :

Karine Chevreul, directrice du projet Mentalo, professeure de santé publique à l'université Paris Cité et à l'AP-HP.

Olivier Bonnot, professeur de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent - Université Paris-Saclay.

Isabelle Varescon, directrice du Laboratoire de Psychopathologie Université Paris Cité.

Cécile Traverse, docteure d'université en psychologie du sport.