"Sommes-nous seuls dans l'univers ?" Réponse sur RMC Story mardi 2 décembre 2025 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 30 novembre 2025
Mardi 2 décembre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le documentaire « Sommes-nous seuls dans l'univers ? » réalisé par Hugo Hernandez.

L’humanité scrute le ciel depuis des millénaires.

Les étoiles ont façonné nos calendriers, influencé nos croyances et nourri nos questionnements philosophiques et existentiels. Nous avons longtemps cru qu’elles tournaient autour de la Terre, tout comme le Soleil. Nous avons depuis découvert que le Soleil file dans l’espace à plus de 850 000 km/h, emportant notre planète dans sa course effervescente. Et ce n’est qu’une étoile parmi des milliards, perdue à la périphérie d’une galaxie qui en contient des centaines de milliards. Le vertige ne s’arrête pas là : notre galaxie, la Voie lactée, n’est qu’une parmi des milliers, des milliards, voire des centaines de milliards. L’infinité de l’univers dépasse notre imagination.

La question fondamentale se pose alors : comment envisager que la Terre soit la seule planète à abriter la vie ? Être seul dans le cosmos semblerait relever d’un hasard inouï, avec une probabilité estimée à 1 sur 10 000 milliards de milliards.

Dans ce documentaire, RMC Story vous dévoilera comment les plus éminents scientifiques d’aujourd’hui explorent l’univers à la recherche de traces de vie extraterrestre… du plus lointain au plus proche de la Terre.
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 30 novembre 2025 sur France 2

30 novembre 2025 - 14:14

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 30 novembre 2025 sur France 2

30 novembre 2025 - 14:14

Suivez nous...