"Dans l’enfer des prisons syriennes" sur Arte mardi 2 décembre 2025

Un an après la fuite de Bachar al-Assad, les témoignages de deux anciens détenus politiques et, pour la première fois, d'ex-geôliers et membres des forces de sécurité syriennes révèlent l'ampleur des crimes orchestrée par son régime, à l'origine de dizaines de milliers de morts et disparitions en Syrie.

Alors que la Syrie s'apprête à célébrer, le 8 décembre, le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad, ce documentaire, diffusé mardi 2 décembre 2025 à 22:15 sur Arte, révèle l'étendue du système répressif inhumain mis en place sous son règne de près d'un quart de siècle, notamment à partir des grandes manifestations populaires du “printemps arabe”, en 2011.

Arrêtés alors pour avoir réclamé la démocratie dans la rue, les frères Chadi et Hadi Haroun sont restés près de dix ans dans la plus terrible des prisons syriennes, Saidnaya, à trente kilomètres de Damas. Engagés aujourd'hui dans une association d'aide aux ex-détenus de ce centre militaire de détention, désormais vide et à l'abandon, ils y reviennent pour raconter ce qu'ils y ont subi.

Pour la première fois, la journaliste Sara Obeidat a convaincu aussi d'anciens gardiens de prison et responsables de la police secrète de témoigner face à une caméra, certains depuis leur exil, d'autres restés en Syrie. Si leur visage est dissimulé, et si un seul d'entre eux – un ancien conscrit affecté à Saidnaya, qui décrit à la fois son sadisme de tortionnaire d'alors et son dégoût de lui-même aujourd'hui – reconnaît véritablement sa responsabilité, leurs récits révèlent comment le pouvoir syrien a organisé la terreur : surveillance généralisée, endoctrinement des soldats, déshumanisation des “ennemis du peuple”, enfouissement secret des corps dans des dizaines de fosses communes…

Plus d'un million de personnes sont passées par les geôles du régime. Des dizaines de milliers d'autres ont été sommairement exécutées, tandis que quelque 128 000 hommes, femmes et enfants enlevés par les forces de sécurité syriennes sont toujours portés disparus.