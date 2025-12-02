recherche
Documentaires

"Le mystère des cerfs-volants du désert" sur France 5 jeudi 4 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 décembre 2025 170
"Le mystère des cerfs-volants du désert" sur France 5 jeudi 4 décembre 2025

Jeudi 4 décembre 2025 à 21:05 dans "Science grand format", France 5 diffusera « Le mystère des cerfs-volants du désert », un document inédit sur les fascinantes constructions de pierre dont la forme, vue du ciel, évoque celle d'immenses cerfs-volants. 

Dans les déserts saoudien et jordanien se trouvent des milliers de mystérieuses et fascinantes constructions de pierre dont la forme, vue du ciel, évoque celle d'immenses cerfs-volants.

Bâties, pour certaines, vers 7000 avant notre ère, ce sont les plus anciennes mégastructures de l'histoire de l'humanité connues à ce jour, antérieures de plus de 4 000 ans aux pyramides d'Égypte ou aux spectaculaires alignements de Stonehenge. Ces structures, qui les a conçues ? Et pourquoi ?

À l'aide des technologies les plus avancées, une équipe internationale d'archéologues, menée par le Français Rémy Crassard et le Franco-jordanien Wael Abu-Azizeh, tente de résoudre cette énigme. Ce faisant, ils révèlent l’existence d’un peuple jusqu’alors inconnu, dont l’étonnante étendue des connaissances bouleverse l’histoire du Néolithique et nous oblige à la réécrire…

Un documentaire inédit écrit par Nathalie Laville, Jean-François Mondot et Jessy Picard, réalisé par Nathalie Laville.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 4 décembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 4 décembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

02 décembre 2025 - 14:09

Sur le même thème...

&quot;Dans l’enfer des prisons syriennes&quot; sur Arte mardi 2 décembre 2025

"Dans l’enfer des prisons syriennes" sur Arte mardi 2 décembre 2025

02 décembre 2025 - 10:05

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...