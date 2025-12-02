"Le mystère des cerfs-volants du désert" sur France 5 jeudi 4 décembre 2025

Jeudi 4 décembre 2025 à 21:05 dans "Science grand format", France 5 diffusera « Le mystère des cerfs-volants du désert », un document inédit sur les fascinantes constructions de pierre dont la forme, vue du ciel, évoque celle d'immenses cerfs-volants.

Dans les déserts saoudien et jordanien se trouvent des milliers de mystérieuses et fascinantes constructions de pierre dont la forme, vue du ciel, évoque celle d'immenses cerfs-volants.

Bâties, pour certaines, vers 7000 avant notre ère, ce sont les plus anciennes mégastructures de l'histoire de l'humanité connues à ce jour, antérieures de plus de 4 000 ans aux pyramides d'Égypte ou aux spectaculaires alignements de Stonehenge. Ces structures, qui les a conçues ? Et pourquoi ?

À l'aide des technologies les plus avancées, une équipe internationale d'archéologues, menée par le Français Rémy Crassard et le Franco-jordanien Wael Abu-Azizeh, tente de résoudre cette énigme. Ce faisant, ils révèlent l’existence d’un peuple jusqu’alors inconnu, dont l’étonnante étendue des connaissances bouleverse l’histoire du Néolithique et nous oblige à la réécrire…

Un documentaire inédit écrit par Nathalie Laville, Jean-François Mondot et Jessy Picard, réalisé par Nathalie Laville.