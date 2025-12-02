recherche
"Ma famille extra(ordinaire)", le 2ème épisode diffusé sur RMC Life jeudi 4 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 décembre 2025 353
Jeudi 4 décembre 2025 à 21:10, Karine Ferri vous proposera sur RMC Life de découvrir le premier épisode de "Ma famille extra(ordinaire)", une série documentaire inédite.

Vous allez découvrir des parents et des enfants dont le parcours, le choix de vie, l’énergie, nous touchent et nous inspirent. Ils sont véritablement d’incroyables héros du quotidien.

Des défis… des rêves… des émotions fortes… Bienvenue dans Ma famille extra(ordinaire) !

Épisode 2

Dans ce deuxième épisode inédit, quatre familles uniques dévoilent leur quotidien : 

Valérie et son ex-conjoint Wu ont construit un schéma familial atypique. Déjà parents de 6 enfants de 2 à 14 ans, ce couple séparé s’apprête à annoncer une grande nouvelle à la fratrie !     

Dans le Gers, 4 générations vivent sous le même toit : Sylvain, Pauline et leurs enfants, ainsi que la mère et la grand-mère de Sylvain. Ensemble, ils tiennent la ferme et l’auberge de famille dans un quotidien d’entraide et de partage. 

Mélissa et Tracy, en couple depuis plus de 10 ans, attendent quant à elles leur premier bébé, après un parcours PMA touchant : Mélissa porte le bébé, Tracy a donné ses ovocytes.

Enfin, Chiara et Thibaut, parents de triplés de 4 ans, doivent repenser leur organisation familiale pour trouver le parfait équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Des parcours admirables, avec leurs lots de rêves et de défis, portés par de véritables héros du quotidien.

