"Sur la terre des grands félins" : suite de l'immersion au cœur du delta de l’Okavango mardi 30 décembre 2025 sur France 5

Mardi 30 décembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera trois nouveaux épisodes de la série documentaire "Sur la terre des grands félins", une immersion totale dans le règne impitoyable des grands prédateurs.

Sur la terre des grands félins nous entraîne au cœur du delta de l’Okavango, sanctuaire sauvage où lions, léopards et guépards livrent chaque jour une lutte acharnée pour leur survie. Cette série se distingue par son approche immersive : les vidéastes deviennent partie intégrante du récit. Nous partageons leur patience, leurs émotions et les défis qu’ils affrontent pour capturer l’inaccessible.

Grâce à des technologies de pointe, chaque scène de chasse, de rivalité ou de parentalité est filmée avec une précision cinématographique. Derrière ces scènes spectaculaires, la série révèle aussi les bouleversements de l’environnement et leurs conséquences sur les dynamiques sociales des félins.

Entre frissons, émerveillement et moments d’intimité, le récit crée un lien fort avec ces prédateurs majestueux et ceux qui les observent. Une immersion totale dans le règne impitoyable des grands félins… et dans la passion de ceux qui racontent leur histoire.

Seconde soirée, trois épisodes inédits

21.05 Épisode 4 L'école de la vie sauvage

Les crues annuelles transforment le delta de l’Okavango en un champ de bataille où lions, buffles et crocodiles s’affrontent.

Mathata, jeune lionceau téméraire, découvre les dangers des eaux profondes et des buffles agressifs, sous l’œil des vidéastes qui partagent leurs émotions en direct. Les lionnes déploient des stratégies inédites, chassant dans l’eau, filmées en caméra thermique et en plans aériens spectaculaires. Mushi, jeune guépard affamé, tente sa chance dans les plaines inondées, offrant des séquences haletantes captées au ralenti. Xudum, la femelle léopard, cherche une tanière pour mettre bas, sous la menace des mâles rivaux, dans des images intimes et immersives.

L’épisode mêle tension dramatique et prouesses techniques : drones, objectifs longue focale et caméras thermiques révèlent la beauté et la brutalité de la nature.

21:55 Épisode 5 Instinct maternel

La troupe Xudum s’agrandit avec la naissance de lionceaux, mais leur survie est un véritable défi.

Matho, mère isolée, lutte pour protéger ses triplés et trouver de la nourriture. Les vidéastes révèlent la vulnérabilité des petits et la solidarité des lionnes qui forment une crèche, filmée en gros plans émouvants. Xudum, la femelle léopard, met bas deux petits dans une tanière secrète, captée grâce à une caméra thermique – une séquence rare et spectaculaire. Mais la compétition pour la nourriture est féroce : Xudum perd une proie au profit des lionnes, illustrant la dure loi du delta. Les paysages alternent zones brûlées et plaines verdoyantes, magnifiés par des plans aériens et des ralentis.

L’épisode explore la maternité, la coopération et la résilience, tout en montrant les défis imposés par la sécheresse et la prédation.

22.45 Épisode 6 Un guépard parmi les lions

La troupe Xudum atteint une taille record : quinze lionceaux, mais la fin des crues annonce la pénurie.

Tsebe, jeune mère de cinq petits, affronte la faim et les dangers, jusqu’à arracher une proie à un crocodile dans une scène d’une intensité rare. Les vidéastes, omniprésents, partagent leur stress et leur admiration, ajoutant une dimension humaine forte. Xudum, la femelle léopard, vit un drame : un mâle tue l’un de ses petits, une séquence bouleversante filmée en direct. Sa lutte pour sauver l’autre petit est captée avec une tension cinématographique. Sepoko, le guépard fantôme, réapparaît, défiant les lions dans des images saisissantes.

L’épisode explore la fragilité des équilibres et la brutalité des lois naturelles, sublimées par des technologies de pointe.