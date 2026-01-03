recherche
"Apollo 11 : Les fichiers oubliés" à revoir sur RMC Découverte lundi 5 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 3 janvier 2026 174
Lundi 5 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera « Appolo 11 : les fichiers oubliés » un documentaire qui parle principalement de la recherche et de la découverte de séquences vidéo et audio inédites ou de meilleure qualité de la mission Apollo 11.

Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong posait pour la première fois un pied sur la Lune, dans le cadre de la mission spatiale américaine Apollo 11 et marquait à jamais le destin de l'Humanité.

Ce documentaire utilise souvent des images d'archives restaurées en haute définition, y compris des séquences 70mm qui étaient restées en stockage à froid pendant des années. Ces découvertes ont permis de voir la mission Apollo 11 sous un jour nouveau, avec une clarté et des détails impressionnants, parfois sans narration pour immerger le spectateur dans l'expérience.

À l'occasion des 50 ans du premier pas d'Apollo 11, ce documentaire revient sur les plus grandes heures du programme Apollo, de la tragédie d'Apollo 1 au succès d'Apollo 8 et 11 en passant par le sauvetage in extremis d'Apollo 13.

Suivez nous...