"Produits fermiers : à boire et à manger ?" sur France 5 mardi 6 janvier 2026

Mardi 6 janvier 2026 à 21:05, France 5 vous invite à un voyage par les papilles avec la diffusion du documentaire « Produits fermiers - À boire et à manger ? » réalisé par Meriem Lay.

C’est devenu le totem d’une consommation avisée et responsable. Les produits fermiers. Légumes, fromages, œufs, volailles, mais aussi viande ou laitages, ils représentent 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires chaque année en France. Marchés fermiers et coopératives de producteurs se multiplient, et même les grandes surfaces s’y convertissent et proposent de larges gammes de produits fermiers dans leurs rayons.

Dans nos imaginaires, ces produits s’opposent à l’agriculture industrielle et se parent de toutes les vertus. Le « produit à la ferme » garantirait des approvisionnements en circuit court auprès de « petits » producteurs, une culture sans additifs phytosanitaires, des produits sains et authentiques, voire carrément bio, une juste rémunération des agriculteurs, et in fine des produits de qualité, frais et savoureux.

La réalité est plus contrastée. À part quelques filières très encadrées, comme les fromages AOP, les œufs ou les poulets, la réglementation qui définit le label fermier est floue et peu contraignante. Pour y avoir droit il faut produire et transformer à la ferme, définie comme une seule entité géographique. Et peu importe que la ferme ressemble parfois plus à une usine qu’à une exploitation à taille humaine, que les techniques de culture, d’élevage ou de transformation ressemblent plus à de l’industrie qu’à de l’artisanat.

Des marchés locaux aux grandes surfaces, des fermes perdues en montagne aux méga-exploitations, des vrais artisans aux industriels à faux-nez, ce documentaire mène l’enquête dans les coulisses de fabrication de ces produits qui séduisent tant les Français.