"Narcotrafic, le poison de l’Europe" sur Arte mardi 6 janvier 2026 dans Thema

Mardi 6 janvier 2026 à 21:00, Arte diffusera "Narcotrafic, le poison de l’Europe", un documentaire sur la transformation des Pays-Bas en une plaque tournante mondiale du narcotrafic et l'ascension violente de la "Mocro Maffia".

Dix ans avant la France ou la Suède, les Pays-Bas ont dû faire face à une criminalité ultraviolente organisée autour de la cocaïne latino-américaine.

En retraçant l'histoire de ce narcotrafic d'un type nouveau, cette captivante enquête en deux parties montre combien l'ultralibéralisme contemporain lui permet de prospérer.

21:00 Volet 1 La richesse d’une nation

Pendant des siècles, les Pays-Bas ont bâti leur prospérité sur la maîtrise des océans, la conquête coloniale et un capitalisme fondé sur le commerce mondial. Mais derrière les façades des splendides demeures bordant les canaux d’Amsterdam se cache une histoire oubliée : celle d’un pays pionnier du trafic de drogue.

Des fumeries coloniales au haschich marocain en passant par les drogues de synthèse, ce premier épisode révèle comment l’histoire économique néerlandaise a créé une zone grise entre légalité et criminalité. Une zone qui va ouvrir la voie à des organisations criminelles capables d’une violence encore inconnue en Europe.

Au début du XXIe siècle, une nouvelle génération, issue pour une bonne part des quartiers populaires, s’intéresse à la nouvelle drogue du moment : la cocaïne. Une nébuleuse criminelle va bientôt faire les gros titres, la mal nommée "Mocro Maffia"…

21:50 Volet 2 La faiblesse des États

Après la chute des cartels de Medellín, puis de Cali, dans les années 1990, une nébuleuse de narcotrafiquants reconstitue sa chaîne de production en se tournant vers l'Europe. Le gigantesque port de Rotterdam, par où transitent toutes les marchandises en provenance d'Amérique latine à destination du nord du continent, est la porte d'entrée idéale.

Au tournant des années 2000, des gangs de rue néerlandais s’associent aux Colombiens pour bâtir peu à peu leur empire, amalgamant parfois les réseaux plus anciens du trafic de cannabis, ancrés notamment dans le Rif marocain.

Apparu dans les années 2010, le terme commode de "Mocro maffia" va longtemps occulter le caractère inédit de la vague de violence qui frappe de plein fouet le royaume. Porté par une demande explosive et une rentabilité délirante, le trafic de cocaïne apparaît au grand jour : assassinats, mitraillages, menaces contre l’État. Dépassés, les gouvernements organisent la riposte. Dans le plus grand secret, les polices européennes infiltrent les réseaux de communications cryptées des criminels.

L’un des plus gros coups de filet de l’histoire va donner lieu de 2019 à 2024 au spectaculaire procès Marengo, en marge duquel un magistrat et deux journalistes sont assassinés. Des dizaines de milliers de trafiquants, dont le très discret Ridouan Taghi, donneur d'ordres longtemps insoupçonné arrêté à Dubaï, sont envoyés derrière les barreaux. Mais, à la stupeur générale, les réseaux se reconstituent presque à l’identique, ailleurs et avec d'autres…

Un document inédit réalisé par Christophe Bouquet et Mathieu Verboud.