"Ma cabane de rêve : construction XXL", immersion chez Nid Perché mardi 6 janvier 2026 sur RMC Story

Mardi 6 janvier 2026 à 21:10, RMC Story rediffusera le documentaire "Ma cabane de rêve : construction XXL" qui suit l'aventure humaine et technique de l'entreprise de Rémi Bécherel spécialisée dans la construction de cabanes.

Ce documentaire dévoile le quotidien d’une entreprise de construction de cabanes haut de gamme dont les valeurs sont le respect de l’environnement et le savoir-faire artisanal.

Rémi Bécherel à la tête de l’entreprise est charpentier et compagnon du devoir. Avec la cinquantaine d’artisans qu’il emploie, il imagine une cinquantaine de cabanes sur mesure chaque année et sillonnent les routes de France pour les construire dans des conditions parfois extrêmes.

De la conception au montage sur site, en passant par l’usinage du bois dans leur atelier de 1000m2 dans le Périgord, découvrez toutes les étapes de ces constructions souvent hors normes et perchées en pleine nature.