"Pas de repos pour Marco", le combat quotidien d'un cultivateur à revoir sur France 3 lundi 5 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 à 23:00 dans "La ligne bleue", France 3 diffusera « Pas de repos pour Marco », un documentaire qui raconte le combat quotidien d’un homme et de son épouse, dont le crédo est de nourrir leurs clients de la façon la plus saine qui soit.

Marc Mascetti, dit Marco, cultive des fruits et légumes depuis 35 ans sans engrais, sans pesticide, sans herbicide, mais surtout sans irrigation dans l’Essonne, en Ile-de-France, près de Marcoussis. Sa méthode lui vaut autant d’éloges, de la part de ses clients et des citoyens soucieux de la nature, que de critiques de la part d’agriculteurs plus conventionnels (bio ou pas, d’ailleurs) qui estiment l’irrigation nécessaire sur des terrains moins argileux que le sien. Marco se garde pourtant de faire la leçon à qui que ce soit. Il n’est pas militant, encore moins gourou, juste un maraîcher qui aime sa terre, ses graines, ses plants, et tout l’écosystème qui les entoure. C’est la raison pour laquelle il est l’un des agriculteurs préférés des médias : Libération lui a consacré deux portraits, France Culture l’a suivi dans ses champs, et sa vidéo du Parisien a cumulé plus d’un 1 200 000 vues.

Mais au lendemain de l’incendie accidentel de son hangar, en mai 2022, Marco a tout perdu : ses deux camions, ses deux tracteurs, ses chambres froides et chaudes, ses graines rares, ses récoltes… S’en est suivi un élan d’une solidarité inouïe, une cagnotte montée par ses clients des marchés de la place Monge et de Port-Royal, à Paris, qui lui a permis de récupérer près de 70 000 €. Une somme importante, mais loin d’être suffisante au regard des 300 000 € que sa compagnie d’assurances rechigne à rembourser.

Ce film a été tourné tout au long de l’année 2023 : de la première salade plantée en février, jusqu’à la dernière courgette récoltée, début octobre. Huit mois d’un travail d’une intensité exceptionnelle, durant lesquels Marco et son épouse, Arlette, infirmière de nuit à la retraite, ont dû faire face à de nombreux aléas : ceux du climat, naturellement, ceux aussi liés à la bataille qu’ils ont menée contre leur compagnie d’assurances.